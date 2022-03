Brexit

Csaknem 6,5 millió EU-állampolgár kért tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt február végéig

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss adatai szerint csaknem 6,5 millió EU-állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért február végéig.



A statisztika a kérelmezők állampolgársági adatait a tavalyi év végéig tartalmazza: eszerint a magyarok által december 31-ig benyújtott kérvények száma átlépte a 160 ezret.



Nagy-Britannia 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból. Azok az EU-polgárok azonban, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, továbbra is az országban maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, de ehhez meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért - kell folyamodniuk.



Ennek határideje elvileg tavaly június 30-án lejárt. A brit kormány azonban továbbra is folyamatosan biztatja a jogosultakat arra, hogy mindenképpen adják be folyamodványukat, mert a hatóságok a határidő letelte ellenére befogadják és elbírálják a kritériumoknak megfelelő, jogos letelepedési kérelmeket.



A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett új összesítése szerint a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai részéről 2022. február 28-ig 6 493 300 letelepedési kérvény érkezett, és e folyamodványok közül 437 ezret a 2021. június 30-i határidő után nyújtottak be.



Február utolsó napjáig a folyamodványok közül 6 192 600-at bíráltak el; 747 400-at a tavaly júniusi határidő letelte óta.



A február 28-ig elbírált és jóváhagyott folyamodványok 51 százalékában a kérelmezők végleges - vagyis határidő nélküli -, az esetek 41 százalékában előzetes (pre-settled) letelepedett státust kaptak.



Az utóbbit azok kaphatják, akik 2020. december 31. előtt érkeztek letelepedési szándékkal, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik.



A csütörtöki tájékoztatás szerint a brit belügyminisztérium a február végéig elbírált folyamodványok 4 százalékát utasította el.



A kérvények 2 százalékát a beterjesztők visszavonták, további 2 százalék valamilyen okból érvénytelen volt.



Azt az adatsort, amely a kérelmezők állampolgárságát is feltünteti, 2021 végéig tartalmazza a brit belügyminisztérium statisztikája.



Ennek alapján 2021. december 31-ig 161 600 magyar állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért.



A lista élén a románok álltak 1 184 370 letelepedési folyamodvánnyal, őket a lengyelek követték, akik közül 1 137 570-en kértek nagy-britanniai letelepedett státust december végéig.

A felső ötös mezőnyben szerepeltek az olaszok 572 350, a portugálok 436 650 és a spanyolok 372 300 benyújtott letelepedési kérelemmel.



A legnagyobb EU-tagországok Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül a franciák 240 530, a németek 170 230 tartós letelepedési kérvényt nyújtottak be 2021 végéig.