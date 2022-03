Koronavírus-járvány

Szlovákiában a tervezettnél korábban oldják fel a megmaradt korlátozásokat

A kötelező maszkviselet az élet legtöbb területén - például a tömegközlekedésben és az üzletekben - egyelőre továbbra is érvényben marad.

A tervezettnél korábban - március vége helyett már a jövő héttől - feloldják Szlovákiában a koronavírus-járvány terjedése miatt hozott, még érvényes korlátozások túlnyomó részét - derült ki a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) által csütörtökön nyilvánosságra hozott információkból.



A korlátozások feloldásának március 14-től életbe lépő második szakaszában megszűnnek a nyitvatartásra, illetőleg a rendezvények résztvevőire vonatkozó szigorítások, és részben módosulnak a védőmaszk viselésével kapcsolatos előírások is. A kötelező maszkviselet az élet legtöbb területén - például a tömegközlekedésben és az üzletekben - egyelőre továbbra is érvényben marad, viszont például a televíziós műsorok szereplői, illetve a sajtótájékoztatók résztvevői számára megszűnik.



Hétfőtől megszűnik annak az előírásnak a hatálya, amely szerint a légi úton az országba érkezőknek kötelezően PCR-tesztet kell csináltatniuk. Az illetékes hatóságok már korábban bejelentették azt is, hogy megszűnik az állami támogatással - 5 eurós kedvezményes áron - a kórházakban elvégezhető antigéntesztelés lehetősége is. A korlátozások feloldásának előrehozatalát a javuló járványügyi adatokkal indokolta az egészségügyi minisztérium.



Szlovákiában február végén már megszüntették a legszélesebb körű járványügyi intézkedésnek számító úgynevezett beléptetési rendszert, vagyis azt a megkülönböztetést, hogy egyes helyekre - üzletekbe, szolgáltatói helyekre - kik léphetnek be. Ezek a korlátozások korábban a legtöbb helyre csak az oltottak vagy a betegségen átesettek belépését tették lehetővé.



A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint február közepétől többé-kevésbé folyamatosan csökken a PCR-teszttel újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések napi száma, és a legtöbb kerületben csökken a kórházban ápoltak száma is. Szerdán az újonnan kimutatott fertőzések száma 12 066 volt, ez az elvégzett tesztek kevesebb mint 60 százaléka.



Az 5 és fél millió lakosú Szlovákiában az NCZI adatai szerint szerdáig a legalább egy oltást már felvett személyek száma 2 millió 818 ezer volt, közülük 2 millió 755 ezren számítanak teljesen oltottnak.