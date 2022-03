Ukrajnai háború

Horvátország és Szlovénia további ukrajnai menekülteket fogadott be

Davor Bozinovic horvát belügyminiszter a sajtónak úgy nyilatkozott: a menekültek 47 százaléka nő, 42 százaléka gyermek és 12 százaléka férfi. Többségük családoknál, barátoknál talált menedéket - tette hozzá.



Kiemelte: az Európai Bizottság (EB) szolidaritási platformot hoz létre az ukrajnai menekülteket befogadó országok támogatására, és Horvátország már jelezte, hogy kész 20 ezer, lakóhelyét elhagyni kényszerült személyről gondoskodni.



Ales Hojs szlovén belügyminiszter elmondta: eddig 800 ukrán állampolgár kért nemzetközi védelmet Szlovéniában, de az országban tartózkodók száma összesen 2500-ra tehető. Többségük magánszállásokon, rokonoknál, barátoknál húzza meg magát - fűzte hozzá.



Megjegyezte: Szlovénia 20-30 ezer menekültet kész befogadni, de összesen akár 200 ezerről is tudna gondoskodni.



A szlovén kormány szerda késő esti ülésén határozott az ukrán menekültek ideiglenes védelméről. A döntés aktiválja az ukrán állampolgárok szlovéniai tartózkodásának és munkavállalásának rendezését célzó törvényt, amely egyben felgyorsítja a védelem megadásának folyamatát is. Az ukrán menekülteknek így nem kell többé nemzetközi védelmet kérniük Szlovéniában.



A jogszabály azokra vonatkozik, akik 2022. február 24-én vagy azt követően hagyták el Ukrajnát az orosz hadsereg támadása miatt.



Az ideiglenes védelemre azok a személyek is jogosultak, akik nem ukrán állampolgárok, de ott menekültstátusszal rendelkeztek, vagy nemzetközi védelemre voltak jogosultak.



Az ideiglenes védelem egy évre szól, és legfeljebb két alkalommal hat hónapra meghosszabbítható.



Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának, és szankciókat hoztak Oroszország ellen.