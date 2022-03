Ukrajnai háború

Olaszországban a fuvarozók és a halászok is sztrájkolnak az üzemanyag-drágulás miatt

A műemlékek esti kivilágítása beszüntetésével, valamint a fűtőtestek hőmérsékletének csökkentésével akar tenni az energiaárak növekedése ellen a római kormány, miközben a fuvarozók és a halászok is sztrájkot hirdettek meg. 2022.03.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szardínia szigetén csütörtökön megrohamozták az élelmiszer-üzleteket miután elterjedt a híre, hogy tizenötnapos szállítói sztrájk lép életbe.



Az élelmiszer-kereskedelmi elosztásért felelős FederDistribuzione szervezet hangsúlyozta, hogy egyetlen ágazatban sem megengedett az ennyire hosszú munkabeszüntetés.



A fuvarozók érdekképviseletei egyelőre hétfőre hirdettek meg egynapos országos sztrájkot az üzemanyagárak drágulása miatt.



A kutaknál a dízel ára túllépte a benzinét, amely precedens nélkülinek számít Olaszországban. Mindkettő ára megközelítette a literenkénti 2 euró 50 centet.



Szintén a gázolaj és benzin áremelkedése miatt szüntették be munkájukat a halászok, akiknek sztrájkja szombatig tart. Az olaszországi halpiacokon jelenleg kizárólag külföldi árut kapni.



Giancarlo Giorgetti gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, a Liga politikusa szerint az alapvető cikkek egyre nehezebb beszerzése miatt egész termelői ágazatok működése kerülhet veszélybe.



A La Repubblica című, baloldali napilap elemzése szerint Olaszország máris hiánnyal számol a nagyrészt importált liszt, étolaj, kukorica, műtrágya, valamint a vas beszerzésében.



Mario Draghi miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfői informális találkozója előtt tartott beszámolójában a római parlamentben energetikai autonómiát sürgetett, alternatív források felhasználásával. Első lépésként a csütörtöki kormányülésen hat új szélenergia-park létesítéséről döntöttek Puglia, Basilicata és Szardínia területén.



Sajtóértesülések szerint a takarékossági tervek között szerepel a műemlékek esti kivilágításának lekapcsolása, valamint a háztartási fűtőtestek maximálisan megengedett hőmérsékletének csökkentése. Valójában az ország egy részén már nem kell fűteni a lakásokat, mivel nincsen hideg.



A városok már február 10-én is lekapcsolták a legismertebb műemlékek esti kivilágítását, így akarva felhívni a figyelmet a megugrott közüzemi díjakra. Ugyanezt teszik március 11-én is, amely eredetileg energiatakarékossági napként indult, de a jelenlegi helyzetben az energiaárak drágulása miatt borulnak majd sötétbe az ország leghíresebb helyszínei.