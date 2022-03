Románia

Ismét felmentették a vád alól Gyergyószentmiklós volt polgármesterét

Az újratárgyalt perben is felmentette a Maros megyei Törvényszék Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) vádjai alól.



A csütörtökön kimondott elsőfokú ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A törvényszék megállapította, hogy a volt polgármesternek felrótt cselekedet nem szerepel a büntető törvénykönyvben. Mezei Jánossal együtt felmentették a polgármesteri hivatal volt titkárnőjét is.



Az ítélet nem jogerős, a hivatalos közléstől számított tíz napon belül fellebbezést lehet benyújtani ellene.



A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöki tisztségét is betöltő Mezei János az MTI-nek elmondta: a székely szabadság napján felszabadító ítélet született az ügyében. Hozzátette: hét éve járja a bíróságot, több mint száz tárgyaláson vett részt, és ismét minden vádpont alól felmentették, sőt, azt is kimondta a bíróság, hogy nem létezik az a bűncselekmény, amellyel vádolják.



"Koncepciós per folyt ellenem" - állapította meg a székelyföldi politikus.



Mezei Jánost 2018 júliusában már felmentette az első fokon eljáró Hargita megyei Törvényszék, de a törvényszék által elkövetett formai hiba miatt a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2019 novemberében visszaküldte az ügyet alapfokra. A megismételtetett eljárást immár a Maros megyei Törvényszék folytatta le.



Mezei János ellen 2015. január végén olyan ügy miatt indult ügyészségi vizsgálat, amelyben Budapest V. kerületi önkormányzata is érintett. A DNA a 2015. májusi vádemelésben hivatali visszaéléssel, zsarolással és sikkasztásra történő felbujtással vádolta meg a polgármestert.



A vádhatóság szerint Mezei azzal követett el hivatali visszaélést, hogy a város nevében eladott egy olyan telket, amely a gyergyószentmiklósi és a budapesti V. kerületi önkormányzat közös cégének, a Monturist Kft.-nek a tulajdonában volt. A DNA szerint a Gyilkos-tó melletti, 400 négyzetméteres telket nem lehetett volna eladni a magyarországi többségi tulajdonos beleegyezése nélkül. A per során az V. kerületi önkormányzat jelezte, hogy nem tekinti károsultnak magát.



A DNA azt tekintette zsarolásnak, hogy a polgármester a Monturist Kft. kisebbségi tulajdonosaként felszólította a cég ügyvezetőjét - aki a feljelentést tette ellene -, hogy mondjon le tisztségéről. A vád szerint a polgármester akkor követte el a sikkasztásra történő felbujtást, amikor az ügyészségi vizsgálat idején arra kérte a hivatal titkárnőjét, hogy hozza el neki az önkormányzati testület egyik ülésének a videofelvételét.



A Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben kétszer is polgármesterré választott Mezei János 30 napot töltött előzetes letartóztatásban, 60 napot házi őrizetben, másfél évig pedig eltiltották a hivatali teendők gyakorlásától. Az ellene folyó eljárás és kényszerintézkedések miatt nem indult újabb polgármesteri mandátumért a 2016-os, majd a 2020-as önkormányzati választásokon.