Ukrajnai háború

Az USA két Patriot-rakétaüteget szállított Lengyelországba

Megérkezett csütörtökön Lengyelországba az a két amerikai Patriot-rakétaüteg, amelynek szállítását előző nap hagyta jóvá az amerikai védelmi tárca, a Pentagon - közölte varsói sajtóértekezletén Kamala Harris amerikai alelnök.



Az Andrzej Duda elnökkel folytatott tárgyalásokat követő közös sajtóértekezleten Harris kétségbevonhatatlannak nevezte az Egyesült Államok elkötelezettségét a NATO-alapszerződés kollektív védelemről szóló 5. cikke mellett. Megerősítette: az ukrajnai háború kitörése óta ötezer katonával bővítették a Lengyelországban állomásozó katonai kontingenst.



Washington kész arra, hogy a NATO területének "minden centiméterét" megvédje - hangsúlyozta.



Elmondta: Lengyelországba szállítottak két amerikai Patriot-rakétaüteget. A lépés - mint Harris fogalmazott - megerősíti Washingtonnak a szövetségesek, különösen Lengyelország biztonsága melletti kötelezettségvállalását.



A Harris által említett rakétaütegek eladásáról Varsó és Washington 2018 márciusában állapodott meg, a szállítást korábbi lengyel közlések szerint 2022 végén, 2023 elején bonyolították volna le, de az ukrajnai háború miatt előrehozták. A Pentagon csütörtökön jelentette be a rakétaütegek lengyelországi szállítását anélkül, hogy konkrét időpontot közölt volna.



Harris azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok további, 50 milliárd dollár értékű humanitárius segélyt szállít Ukrajna és a menekültek támogatására az élelmezési program eszközeiből. A washingtoni képviselőház szerdán 13,6 milliárd dolláros segélyt fogadott el az ország számára.



Az alelnök közölte továbbá: az amerikai védelmi tárca keretében vizsgálócsoportot hoztak létre, amely az Ukrajnában elkövetett, feltételezett orosz háborús bűntettek ügyében lesz illetékes. Harris határozottan elítélte a mariupoli szülőotthon elleni szerdai bombatámadást.



Andrzej Duda megengedhetetlennek nevezte, hogy az ukrajnai háborúban az orosz katonai műveletek "az emberirtás jegyeit viselik magukon". Szavai szerint Ukrajnában az orosz csapatok "barbár agressziót követnek el, ártatlan embereket, civileket gyilkolnak, szülőotthonokat bombáznak, ahonnan drámai körülmények között hordágyakon kell kivinni az éppen vajúdó nőket" - utalt Duda is a mariupoli támadásra.



Beszámolt arról is, hogy megérkezett Lengyelországba a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ügyészeinek csoportja. "Az ukrajnai bűntettek tanúi országunkban tartózkodnak, birtokában vagyunk a bizonyító anyagoknak, felvételeknek" - tette hozzá. Az ICC a múlt héten jelentette be: nyomozói útnak indultak az ukrajnai régióba, hogy megkezdjék az esetleges háborús bűnök adatainak összegyűjtését.



Duda újabb szankciók kivetését szorgalmazta Moszkvával szemben. "Az Egyesült Államok egyértelműen élen jár a szankciók tekintetében, és világosan ki kell mondani, hogy ezek működnek" - húzta alá Duda.

Washington a héten új szankciócsomagot jelentett be, amelynek értelmében az Egyesült Államok betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot.



A lengyel elnök aláhúzta: segíteni kell Ukrajnának, és ez ügyben egységre és szolidaritásra van szükség a NATO-n, az Európai Unión, valamint más nemzetközi szervezeteken belül.



Duda Lengyelország biztonságáról is beszélt. Elmondta: arra kérte Harrist, hogy Washington lehetőleg gyorsítsa fel a lengyel hadsereg korszerűsítését célzó programokkal összefüggő ügyleteket, a Patriot-ütegeken kívül a kisebb, tehergépkocsira épített rakétavető rendszerek (HIMARS), az Abrams páncélosok és az F-35-ös vadászgépek eladását.



Elmondta továbbá: Washington támogatását kérte az ukrajnai háború kitörése óta Lengyelországba érkezett másfélmillió menekült befogadása kapcsán, valamint az energiahordozók emelkedő árai miatt is.