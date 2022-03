Tankolási pánik

Romániában pánik tört ki az üzemanyagpiacon

Romániában pánik tört ki szerda délután az üzemanyagpiacon, mert egyes benzinkutaknál a korábbi hét és nyolc lej (535 - 612 forint) közötti üzemanyagárról hirtelen 10-11 lejre (765 - 841 forint) emelkedett a benzin és a gázolaj ára. A román energiaügyi miniszter a MOL Romániát okolta a pánikhangulat miatt.



Az áremelés híre futótűzként terjedt el a közösségi portálokon, majd az internetes sajtóban is. A délutáni, esti órákban több száz méteres sorok alakultak ki a töltőállomásoknál, és egyes autósok nemcsak a gépkocsik üzemanyagtankját töltötték tele, hanem a csomagtartóba helyezett tartályokba is tankoltak.



Virgil Popescu energiaügyi miniszter a Digi24 hírtelevíziónak szerda este elmondta: a pánikhangulatot a MOL Románia idézte elő, amikor az egyik belényesi benzinkútjánál szerda délután jelentősen megemelték az üzemanyag árát. A miniszter szerint a pánikhangulatban csak a kiskereskedők, és a nagy kereskedőhálózatok egyike, a MOL emelte meg jelentősen az árait.



Az ebihoreanul.ro bihari hírportál megkereste annak a belényesi MOL-partner töltőállomásnak a tulajdonosát, amelyik szerda délután 11 lejre emelte az árait. Elmondta: eddig ő maga is 7,6 lejért adta az üzemanyagot, de szerdán már csak 8,6 lejért tudott a MOL lerakatából üzemanyagot vásárolni, és arról értesült, hogy csütörtöktől már tíz lej fölött lesz a nagybani ár.



A Digi24 hírtelevízió közölte, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) a termelés tíz százalékos növeléséről döntött, és ez szerdára máris a kőolaj világpiaci árának a csökkenését indította el. Virgil Popescu megerősítette, hogy az üzemanyagárak csökkenése várható.



A miniszter kijelentette, nincs ok a pánikra, az üzemanyag-tartalékok biztosítottak, nem áll fenn annak a veszélye, hogy kifogyjon az üzemanyag a lerakatokból.



Az esti órákban Dan Carbunaru, a kormány szóvivője közölte: Nicolae Ciuca miniszterelnök kiterjedt ellenőrzéseket rendelt el a spekuláció megfékezésére.