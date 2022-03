Koronavírus-járvány

Ismét erősödik a járvány Németországban

2022.03.09 18:59 MTI

Ismét erősödik a koronavírus-járvány Németországban, a legfontosabbnak tartott járványügyi mutató sorban a hetedik napja emelkedett a szerdán közölt adatok szerint.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint 1319-re emelkedett az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság, vagyis az előző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma. A mutató egy nappal korábban 1293,6-on, egy hete 1171,9-en állt.



Az egy nap alatt regisztrált fertőződések száma is emelkedett, az egy héttel korábbi 186 406-ról 215 854-re. A német sajtóban megjelent elemzések szerint a járvány erősödése főleg a korlátozások februári lazításának és a farsangi társas összejöveteleknek, mulatságoknak tulajdonítható.



"Még mindig remélem, hogy meg tudunk birkózni az emelkedéssel" - mondta a romló járványügyi adatokról Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter szerdai berlini tájékoztatóján, amelyen bemutatta a kormány új terveit.



Az elképzelés szerint március 20-tól minden országos szintű szabály megszűnik, és a helyi szintre, a veszélyeztetett embereket ellátó intézményekre - kórházakra, idősotthonokra - és a járványgócokra összpontosítanak majd a védekezésben.



A fertőző betegségek elleni védekezésről szóló törvény tervezett módosítása szerint továbbra is a tartományi kormányok a központi szereplők, rendeleteikkel fenntarthatják a járvány 2020-as kezdete óta bevezetetett alapvető fertőzésvédelmi óvintézkedéseket, például a közösségi maszkviselés és a társas távolságtartás szabályát. Szigorúbb előírásokról, lezárásokról, korlátozásokról viszont csak a tartományi parlamentek dönthetnek, ha járványkitörést tapasztalnak valahol.



Járványgóc lehet egy településrész, egy egész város, régió vagy akár egy tartomány is - ismertette az egészségügyi miniszter a koalíciós pártok - a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) - több hétig tartó tárgyalásán kiforrott kompromisszumot. Az SPD-s politikus elmondta, hogy eddigi szabályozás átmenetileg, április 2-ig még érvényben maradhat, hogy a tartományi kormányok megalkothassák az új védekezési rendszerhez illeszkedő rendeleteket.



A törvénymódosítás a tavasztól őszig tartó időszakra rendezi el a védekezés szabályait, és szeptember 23-tól, a csillagászati ősz kezdetére új módosítását készítenek majd, készülve a légúti fertőző betegségek új szezonjára, így a koronavírus-járvány esetleges újabb hullámára - tette hozzá Karl Lauterbach.



Marco Buschmann igazságügyi miniszter, az FDP politikusa kiemelte: a koalíció javaslata egy átlátható, demokratikus, jogállami rendszerről szól, amelynek révén legalább részlegesen helyre lehet állítani a járvány előtti viszonyokat, a "normalitást".

Az RKI adatai szerint az új esetekkel együtt 16 242 070 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2). A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 314-gyel emelkedett, a járvány így 124 764 áldozatot szedett Németországban.



A Covid-19 elleni teljes oltást szerdáig a lakosság 75,6 százaléka - 62,9 millió ember - szerezte meg. Teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 57,5 százaléka - 47,9 millió ember - kapott. Az oltatlanok 19,6 millióan vannak, a lakosság 23,6 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.