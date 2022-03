Ukrajnai háború

Spanyolország eddig több mint ezer ukrán menekültet fogadott be

Spanyolország eddig több mint ezer ukrán menekültet fogadott be - közölte Jesús Perea bevándorlásügyi államtitkár szerdán Madridban, ismertetve az ukrajnai háború elől menekülők spanyolországi befogadásának tervezetét.



Mint mondta, az állami rendszer egyelőre 12 ezer férőhelyet biztosít számukra, amelynek részeként három befogadóközpont nyílik meg hamarosan Madridban, Barcelonában és Alicantéban.



Az államtitkár hangsúlyozta: még több menekült érkezésére kell számítani, akiknek befogadására Spanyolország készen áll, ehhez az állami rendszer kapacitása tovább bővíthető.



Jesús Perea beszámolt arról, hogy sokan jönnek olyanok is, akik nem veszik igénybe az állami befogadórendszert, mert például családtagjaik, ismerőseik élnek Spanyolországban.



A belügyminisztérium nyilvántartásában 112 ezer spanyolországi ukrán szerepel.



Az államtitkár emlékeztetett: az Európai Unió múlt héten életbe léptetett irányelvének köszönhetően az ukrán menekültek azonnali, egy évre szóló tartózkodási engedélyt kapnak, amely három évre hosszabbítható, és hozzáférést biztosít az egészségügyi, illetve szociális ellátáshoz, az oktatáshoz, továbbá lehetőséget teremt a munkavégzésre.



A spanyol kormány úgy döntött, hogy nem csak a most érkezők élhetnek ezzel a lehetőséggel, hanem azok az ukránok is, akik már a háború kitörése előtt Spanyolországban tartózkodtak, de helyzetüket még nem sikerült rendezniük.



Jesús Perea szerint várhatóan az Ukrajnából érkezők számára Spanyolország nem tranzitország, hanem célállomás lesz, így nem csupán menedéket, hanem jövőt is kell biztosítani számukra.



Az önkormányzatok szövetségének (FEMP) felhívására szerda délben számos spanyol városban ötperces néma csenddel fejezték ki a szolidaritást a háború sújtotta Ukrajnával.



A spanyol fővárosban pedig közteret neveznek el Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről. José Luis Martínez Almeida, Madrid polgármestere szerint így kívánnak tisztelegni az államfő "hősiessége és példamutatása" előtt.