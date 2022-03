Ukrajnai háború

Romániában egy hónap alatt megháromszorozódott az útlevéligénylések száma

Romániában bővített nyitvatartással működnek az útlevélosztályok, mivel csaknem háromszor több útlevéligénylést adtak be március első hetében február azonos időszakához képest - közölte szerdán a bukaresti belügyminisztérium.



Az útlevéligénylések száma a tavalyi év azonos időszakához képest ötszörösére emelkedett március első napjaiban.



A belügyminisztérium közleménye szerint az útlevélnyomda meghosszabbított munkaidőben, naponta 6-tól 22 óráig dolgozik a hétvégéket is beleértve, így az útlevelek kibocsátási idejét a törvényesen előírt 15 nap helyett sikerült átlagosan két napra rövidíteni, de a Temes, Kolozs, Konstanca és Vaslui megyei igénylések teljesítése három munkanapot vesz igénybe.



Román médiabeszámolók szerint az országos internetes előjegyzési portálon már csak április végére lehet a kérelem beadására időpontot foglalni, az útlevélosztályoknál pedig országszerte sorban állnak az igénylők, hogy leadhassák kérelmeiket. Az útlevélosztályoknál már az év első két hónapjában, a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások feloldása reményében is megnőtt a forgalom, az ukrajnai háború kitörése óta azonban megugrott az útlevéligénylések száma.



Kedden - egyetlen napon - csaknem 50 ezer időpontot foglaltak több mint 85 ezer útlevéligénylő iratainak benyújtására - közölte a román belügyminisztérium.