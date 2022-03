Ukrajnai háború

Nemi erőszakról, egyedül meghalt kislányról és lelőtt árvaházi tanárnőkről számolt be az ENSZ-misszió ukrán tagja

A nők ukrajnai helyzetéről beszélt az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Natalia Mudrenko. 2022.03.09 08:34 ma.hu

Natalia Mudrenko, az ukrán ENSZ-misszió női tagja a nemzetközi nőnapon civileket, köztük nőket és gyerekeket ért támadásokról beszélt az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén - írja a Telex.



Mudrenko szerint az oroszok túszként tartanak civileket a körbezárt városokban. Megemlítette az egyik legrosszabb helyzetben lévő Mariupolt, amelyet már napokkal ezelőtt körbezártak az oroszok, és többször is ígértek humanitárius folyosót, de a szintén beígért tűzszünetet rendre megsértették, emiatt a kimenekítés kudarcba fulladt.



Az ENSZ-misszió tagja említett egy hatéves kislányt is, aki egyedül maradt élete utolsó óráiban, amikor édesanyját megölte egy robbanás. Később a kislány is életét vesztette.



Az oroszok támadásai Mikolajivben is civil áldozatokat követeltek, és Mudrenko szerint az oroszok kilőttek egy furgont is, amelyben egy helyi árvaház nevelőnői utaztak. Legalább hárman meghaltak közülük.



Végül, de nem utolsósorban elárulta, hogy a háborúban jelen van a nemi erőszak is, az orosz megszállók szerinte nőket erőszakolnak a megszállt területeken.

