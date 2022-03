Ukrajnai háború

Izrael huszonötezer ember ideiglenes befogadását tervezi Ukrajnából

Izrael azt tervezi, hogy ideiglenesen huszonötezer embert fogad be Ukrajnából az orosz invázió miatt.



Az ország kezdetben húszezer ukrán állampolgárnak nyújt védelmet, akik már a háború kitörése előtt Izraelben tartózkodtak - közölte kedd este Ajelet Saked belügyminiszter.



A politikus szerint ötezer háborús menekült vízumot is kap. Az emberek ezzel addig maradhatnak Izraelben, amíg hazájukban folynak a harcok.



Az ukránok az izraeli külügyminisztérium honlapján kérvényezhetik a beutazást. Saked szerint az izraeliek is javasolhatnak ukrán családokat, hogy elsőbbséget kapjanak a befogadási eljárásban.



Az izraeli belügyminiszter arra is számít, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban százezer ukrán fog az országba bevándorolni és izraeli állampolgárságot felvenni a zsidó rokonok miatt.



Mintegy kétszázezer ember vándorolhat be Izraelbe zsidó rokonok miatt.



A helyi hatóságok szerint a háború kezdetén több mint negyvenezer zsidó élt Ukrajnában.