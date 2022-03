Ukrajnai háború

Orbán: nem fogjuk hagyni, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg!

Magyarország elítéli Oroszország fegyveres támadását, "elítéljük a háborút is, de azt nem fogjuk hagyni, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Londonban.



A kormányfő azután beszélt erről a Facebookra feltöltött videonyilatkozatában, hogy Londonban megtartották a V4 országok miniszterelnökeinek és Boris Johnson brit kormányfőnek a csúcstalálkozóját, majd a magyar kormányfő a brit miniszterelnökkel kétoldalú megbeszélést folytatott.



Kiemelte: a háború témája minden más témát elsöpört. Az világos, mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a háború minél hamarabb és tárgyalásos úton lezáruljon - szögezte le, hangsúlyozva: minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy a következő hetekben a béke helyre álljon.



A tárgyalásokon érintették a gazdasági szankciók hatásait is, amelyet mindenki megszenved egész Európában, és ez alól Magyarország sem kivétel.



Orbán Viktor hangsúlyozta: a szankciók további kiterjesztése az energiaszektorra, az olaj- és gázszektorra aránytalanul nagy terhet jelentene Magyarország számára.



Kiemelte: világossá tette, hogy "elítéljük Oroszország fegyveres támadását, elítéljük a háborút is, de azt nem fogjuk hagyni, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg".



Ezeket a szankciókat az olaj és a gáz területére nem szabad kiterjeszteni - jelentette ki.



Magyarországra a kőolaj és a földgáz nagy része Oroszországból érkezik, és a magyar családok 90 százaléka gázzal fűt. Gáz és olaj nélkül egyszerűen nem működik a magyar gazdaság - mondta a miniszterelnök.