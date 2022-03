Ukrajnai háború

Kuleba: A világ többet is tehetne, hogy segítsen

A világ többet is tehetne, hogy segítsen Ukrajnának az Oroszország elleni harcában - hangsúlyozta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter abban a véleménycikkében, amely a The Washington Post amerikai napilapban jelent meg kedden.



A baloldali-liberális amerikai újság online és nyomtatott változatában is publikált írásában az ukrán diplomácia vezetője rámutatott: a világ vezetői évtizedeken át fejet hajtottak Európa különböző háborús emlékműveinél, ahol ünnepélyesen kijelentették: "Soha többé!". Kuleba szerint eljött az idő, hogy bebizonyítsák: ezek "nem csak üres szavak" voltak.



Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország "gyűlöletes terjeszkedésvágytól" hajtva indította el háborúját Európában, és a történelem minden egyes politikai vezetőt később annak alapján fog megítélni, "miképp nézett szembe a gonosszal".



A szerző szerint "kétség sem fér hozzá", hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki "továbbra is bombatámadásokkal gyilkolja az ukrán polgári lakosságot, Adolf Hitler és Joszif Sztálin forgatókönyvét követve irányítja Ukrajna megszállását".



Kuleba felidézte, hogy Kijevnek és más ukrán városoknak utoljára 1941. június 22-én a hajnali órákban kellett ilyen katonai agresszióval szembenézniük, amikor Hitler megindította a Barbarossa-hadműveletet: a Szovjetunió megszállását.



A külügyminiszter leszögezte, hogy az ukrán hadsereg és az ukrán nép "azzal a hősiességgel, sztoikus nyugalommal és makacs ellenállással küzd", amelyet a második világháború óta nem látott a világ. Úgy vélekedett, hogy megállították Putyin elnök Ukrajna elleni villámháborúját. A folytatáshoz azonban szerinte még több segítség kell a világtól.



A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az ukrán hadseregnek folyamatos fegyverellátásra, vadászrepülőgépekre, hatékony légvédelemre és rakétaelhárítási rendszerekre van szüksége, az orosz agressziótól szenvedő ukrán népnek pedig most és később is pénzügyi segítségre van szüksége, hogy újjáépíthesse az országot.



Kuleba szerint Oroszországot és Putyint teljes mértékben el kell szigetelni: az orosz nagyköveteket és képviselőket ki kell zárni a nemzetközi szervezetekből, a kulturális események és sportrendezvények orosz résztvevőire vonatkozó bojkottokat és eltiltásokat ki kell szélesíteni.



Cikke végén az ukrán miniszter megismételte: a "soha többé! ünnepélyes, de üres ígéretének most csatakiáltássá és felhívássá kell válnia. Most van itt az idő, hogy bebizonyítsuk: a 21. század más lesz, mint a 20. század".