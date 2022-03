Ukrajnai háború

A német legfőbb ügyészség megkezdte a háborús bűncselekmények bizonyítékainak gyűjtését

A vizsgálatot az orosz fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett háborús bűncselekmények gyanúja miatt indította el Peter Frank szövetségi legfőbb ügyész. 2022.03.08 11:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A német szövetségi legfőbb ügyész eljárást indított az Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggő háborús bűncselekmények bizonyítékainak összegyűjtésére - jelentette be a német szövetségi igazságügyi miniszter egy keddi lapinterjúban.



Marco Buschmann a Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) honlapján közölt interjúban kifejtette, hogy Németország nem csupán a Nyugat egyedülállóan kemény, Oroszország elleni gazdasági büntetőintézkedéseihez csatlakozott a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentő ukrajnai orosz invázió miatt, hanem fegyvereket is szállít, humanitárius segítséget is nyújt Ukrajnának, és az európai uniós tagországok igazságügyi minisztereinek megállapodása alapján feltárja és összegyűjti a háborús bűncselekményekre vonatkozó összes bizonyítékot.



Ezért a szövetségi legfőbb ügyész elindított egy "úgynevezett strukturális vizsgálatot" - mondta a miniszter. "A nemzetközi büntetőjog esetleges megsértését következetesen üldözni kell" - tette hozzá a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusa.



A Der Spiegel című hírmagazin kedden igazságügyi körökre hivatkozva azt jelentette, hogy a vizsgálatot az orosz fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett háborús bűncselekmények gyanúja miatt indította el Peter Frank szövetségi legfőbb ügyész.



A strukturális eljárás tényfeltárást jelent, a munka során bizonyítékokat gyűjtenek, hogy szükség esetén felléphessenek az elkövetőkkel szemben. A hatóságot a többi között a tiltott tüzérségi eszközök bevetéséről, a lakóövezetek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokról szóló jelentések sarkallták a vizsgálat elkezdésére - írta a Der Spiegel a hírportálján.



Hozzátették, hogy a német ügyészek figyelmének középpontjában vannak az orosz vagy csecsen egységek által vezetett állítólagos halállistákról szóló beszámolók is. Felidézték, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a napokban azt mondta, hogy ő áll az első helyen ezeken a listákon.



Az eljárás alapja a nemzetközi büntetőjog azon előírása, hogy a háborús és az emberiesség elleni bűncselekmények ügyében közvetlenül nem érintett, úgynevezett harmadik országok hatóságai is felléphetnek. A szövetségi legfőbb ügyészség ennek alapján törekedik a Bassár-el Aszad vezette szíriai rezsimhez köthető háborús és emberiesség elleni bűncselekmények feltárására is, és az elkövetők felelősségre vonására. Az első ügyekben már ítéletet is hoztak német bíróságok.