Koronavírus-járvány

Izraelben ötezer alá csökkent az újonnan fertőzöttek napi száma

Izraelben ötezer alá csökkent a koronavírussal újonnan fertőzöttek napi száma, hetek óta fokozatosan és folyamatosan javul a járványhelyzet az egészségügyi minisztérium honlapján közölt adatok szerint.



A javuló számok nyomán már csak három korlátozó intézkedés érvényes: zárt nyilvános térben továbbra is kötelező a maszkviselés, csak oltási igazolvánnyal vagy friss teszttel lehet idősotthonokat látogatni, és a repülőtéren érkezés után PCR-tesztet kell végeztetni.



A tárca keddi adatai szerint jelenleg a kórházakban fekvő 969 beteg közül 429-nek súlyos az állapota, 180-an lélegeztetőgép segítségére szorulnak, és 28-an ECMO műtüdővel lélegeznek.



Hétfőn mintegy 60 ezer teszt elvégzésével 4769 új vírushordozót azonosítottak, 8,04 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg 48 408 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 24 102-en vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.



A koronavírus-járvány kezdete óta 3 683 663 vírushordozót regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint a mintegy 9,4 millió lakosú országban.



Az R mutató, vagyis a fertőzési mutató jelenleg 0,75, vagyis száz fertőzött 75 embernek adja át a vírust, s ez a járvány további visszaszorulását jelzi. Az ötödik, omikron vírusváltozat okozta járványhullám decemberi csúcspontján ez a mutató 2,12 volt.



Izraelben jelenleg 96 település továbbra is az "erősen fertőzött" kategóriában van, 57 helység minősül közepesen, 58 pedig enyhén fertőzöttnek, s már 69 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.



Tavaly december vége óta 6 700 041, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 72,05 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 466 726-an három oltást kaptak, és 732 339-en adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást is.



Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 322-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány öt hullámában 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 83-an vesztették életüket, ami 51,7 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.