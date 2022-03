Ukrajnai háború

Az ukrán erők megöltek egy orosz tábornokot

Az ukrán erők megöltek egy orosz tábornokot az ostromlott Harkiv mellett, ő már a második magas rangú orosz parancsnok, aki életét veszti a háborúban - közölte az ukrán katonai hírszerzés. Vitalij Geraszimov vezérezredes, a 41. hadsereg parancsnokhelyettese hétfőn halt meg - tették hozzá.



Az orosz védelmi minisztériumot egyelőre nem lehetett elérni a tábornok halála ügyében, a Reuters hírügynökség pedig nem tudta ellenőrizni a jelentés valóságtartalmát. Az ukrán beszámolók szerint Andrej Szuhoveckij tábornok, szintén a 41. hadsereg egyik parancsnokhelyettese egy hete vesztette életét.



Ukrajna azt állítja, hogy több mint 11 ezer orosz katona halt már meg a február 24-én kezdődött háborúban, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök indított el. Oroszország 500-ét erősítette meg. A pontos ukrán veszteségekről hivatalosan egyik fél sem nyilatkozott eddig.



Orosz katonai repülőgépek több kelet- és közép-ukrajnai várost bombáztak keddre virradóan, Kijev külvárosait pedig tüzérségi támadás érte - közölték ukrán tisztségviselők.



Kijevtől keletre, az orosz határ közelében lévő Szumi és Ohtirka városokban lakóépületeket és egy erőművet ért bombatámadás - közölte Dmitro Zsivickij helyi közigazgatási vezető. A támadásoknak több mint tíz civil halálos áldozatuk van - köztük gyerekek -, és vannak sebesültjeik is, illetve meghalt négy ukrán katona - tette hozzá.



Bombatámadás ért egy zsitomiri olajraktárt és a szomszédos Csernyihiv várost is, amely Kijevtől nyugatra van.



Buha kijevi peremkerületből az ottani polgármester heves tüzérségi tűzről számolt be. "Még a holttesteket sem tudjuk összeszedni, mert éjjel-nappal folyamatosan csapódnak be a lövedékek. Emiatt a kutyák szaggatják szét őket. Rettenetes!" - mondta Anatol Fedoruk.