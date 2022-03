Ukrajnai háború

Megközelítik a 10 milliárd dollárt az orosz hadsereg okozta károk Ukrajnában

Megközelítik a 10 milliárd dollárt az infrastrukturális károk Ukrajnában az orosz invázió kezdete óta - közölte hétfőn Olekszander Kubrakov ukrán infrastrukturális miniszter.



A miniszter televíziónak nyilatkozva közölte, hogy az adatok vasárnapiak. Hozzátette: a megrongált infrastrukturális létesítmények helyreállítása egy évbe, a legnehezebb eseteké két évbe is beletelik.



Kubrakov elmondta azt is, hogy vasárnap 40 ezer embert evakuáltak a kelet-ukrajnai Harkivból.



Ukrajna felszólította Oroszországot, hagyja a polgári személyeket távozni a többi városból is. A belügyminisztérium egyik vezetője, Vadim Deniszenko szerint 4 ezer polgári személy továbbra is evakuálásra vár Kijev elővárosaiból.



"Oroszország mindent megtesz, hogy megakadályozza a humanitárius folyosókat" - mondta Deniszenko.