Ukrajnai háború

Több mint ötvenezer menekült érkezett Németországba Ukrajnából

Meghaladta az ötvenezret a háború miatt Ukrajnából Németországba menekült emberek száma a szövetségi kormány hétfői adatai szerint.



A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a hazájuk elleni orosz támadás megindulása óta 50 294 ember menekült Ukrajnából Németországba. A menekültek száma így majdnem megduplázódott az előző adathoz, a szombaton közölt 27 491-hez képest. Az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint az ukrajnai menekültek száma továbbra is meredeken emelkedhet, és akár a 225 ezret is elérheti Németországban.



Hubertus Heil szövetségi munkaügyi miniszter arra számít, hogy a menekültek közül sokan hosszabb ideig Németországban maradnak. A német társadalomnak és az egész országnak "nagylelkűnek kell maradnia" ezekben a nehéz időkben - emelte ki a szociáldemokrata politikus (SPD) hírportálokon idézett nyilatkozatában, hozzátéve, hogy az érkezők azonnali ellátása mellett a beilleszkedésüket, integrációjukat is támogatni kell.



Az orosz agresszió elől menekülők ügye hosszabb ideig fogja foglalkoztatni Németországot - fejtette ki a miniszter, a feladatok közé sorolva a munkavállalás lehetőségének és a szociális szolgáltatások, juttatások elérhetőségének biztosítását. Kiemelte, hogy kulcsfontosságú a gyermekgondozás és a nyelvtanulás.



A hét végén a német kormány több más tagja is a menekültek befogadása mellett foglalt állást. Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter egy vasárnapi lapinterjúban kiemelte, hogy Németország állampolgárságtól függetlenül mindenkit befogad az orosz támadás miatt Ukrajnából elmenekülő emberek közül. "Életeket akarunk menteni, az útlevéltől függetlenül" - mondta a miniszter a Bild am Sonntag című lapnak.



Az SPD-s politikus hozzátette, hogy európai uniós szinten a legfontosabb a menekültek ellátása és elosztása a tagországok között. Így kerülhető el, hogy túlterhelődjék bármely tagország menekültügyi rendszere - mondta a miniszter, hozzátéve: "remélem, hogy ez a szolidaritás a közös menekültügyi rendszer felé tett következő lépések során is segíteni fog minket".



Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter egy szombati interjúban elmondta, hogy a kormány tervei szerint Németország a sebesültek és a betegek ellátásában is részt vállal.



Az SPD-s politikus a Berliner Morgenpost című lapban közölt interjúban kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús stratégiája Ukrajna egészségügyi infrastruktúrájának szétrombolására is irányul, ezért az egészségügyi tárca a belügyminisztériummal és a védelmi minisztériummal együttműködve szervezi a háborús sebesültek és az Ukrajnában már nem kezelhető betegek, köztük daganatos megbetegedéssel küzdő, vagy dialízisre szoruló betegek ellátását.