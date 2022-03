Zelenszkij katonai repülőgépeket és az orosz olajipar bojkottját kéri a nemzetközi közösségtől

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai repülőgépeket és az orosz olajipar bojkottját kérte hétfőn a nemzetközi közösségtől Oroszország ukrajnai offenzívája miatt.



Ha folytatódik Ukrajna orosz inváziója, és Oroszország nem adja fel Ukrajna elleni terveit, akkor új szankciócsomagra van szükség... a béke érdekében" - jelentette ki videoüzenetében.



Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says if the situation in Ukraine "gets worse" then new sanctions and an embargo on Russian oil needs to be brought in to "bring peace".https://t.co/cz5NTchyMw



