Tragédia

Civilek haltak meg izraeli légicsapásban Szíriában

Meghalt két civil izraeli légicsapásban Szíriában, amely az első volt azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet hétfőn.



Szíriai katonai források szerint a hajnali 5 óra körül, déli irányból, Bejrút felől végrehajtott izraeli légicsapásokban életét vesztette Damaszkusz közelében két szíriai civil.



Szíriában működésbe helyezték a légvédelmi rendszert az izraeli rakéták ellen, amely jelentésük szerint befogta a lövedékek többségét. Anyagi károk is keletkeztek.



Oroszország Szíria szövetségese, de lehetővé teszi Izrael számára, hogy hadműveleteket hajtson végre az országban lévő, általában iráni fegyverszállításokkal összefüggő célpontok ellen - emlékeztetett a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál hétfőn.



Izrael orosz-ukrán konfliktusban játszott viszonylagos semlegességét a lap azzal magyarázza, hogy Jeruzsálem így próbálja megőrizni cselekvési szabadságát Szíriában.



Naftali Bennett izraeli kormányfő mindeddig tartózkodott attól, hogy név szerint elítélje Oroszországot az Ukrajna elleni agresszió miatt, és az ismételt kérések ellenére sem küldtek fegyvereket és védelmi eszközöket Ukrajnába. Jeruzsálem szerint az ország biztonsága érdekében létkérdés, hogy lecsaphassanak az Irán támogatta erőkre Szíriában.



Bennett úgy jellemezte az izraeli álláspontot, hogy ez szükséges Izrael semleges közvetítő szerepéhez, de többször együttérzését fejezte ki Ukrajna iránt, jelentős humanitárius segélyeket küld, és felszerel egy tábori kórházat Ukrajnában.



Legutóbb február 24-én csapódtak be izraeli rakéták Szíriában, órákkal az előtt, hogy Moszkva megindította az Ukrajna elleni támadást. Abban a légicsapásban három szíriai katona vesztette életét.



Az általában fegyverszállítmányok, fegyverraktárak és iráni, vagy Iránból támogatott fegyveresek elleni légitámadásokkal Izrael megpróbálja elejét venni az ország közelébe telepített iráni szövetségesek, köztük a libanoni síita Hezbollah milíciája további felfegyverzésének, hogy kisebb valószínűséggel indíthassanak támadást a zsidó állam ellen.