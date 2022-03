Ukrajnai háború

Blinken: egyáltalán nem biztos, hogy Oroszország megnyeri a háborút

Egyáltalán nem biztos, hogy az Ukrajna ellen indított háborút Oroszország megnyeri - mondta a BBC-nek Antony Blinken amerikai külügyminiszter.



Blinken a brit közszolgálati médiatársaság televíziójában szombaton sugárzott - a NATO-tagállamok külügyminisztereinek előző napi rendkívüli brüsszeli tanácskozásán adott - interjúban kijelentette: azt nem tudja megmondani, hogy a konfliktus meddig tart, de személyes meggyőződése, hogy Ukrajna katonai veresége nem magától értetődő, "abszolút elképzelhető", hogy "idővel" Ukrajna kerül ki győztesen a háborúból.



Ha Moszkva szándéka az, hogy valamiképp megdöntse az ukrán kormányt és saját bábrezsimjét ültesse a hatalomba, azt "ilyen vagy olyan módon 45 millió ukrán fogja elutasítani" - mondta az amerikai külügyminiszter.



Sokat mondó ebből a szempontból egyáltalán az az elképzelés is, hogy Moszkva alá tudná vetni saját akaratának e 45 millió ukránt, aki elszántan harcol saját jövőjéért és szabadságáért, egy olyan jövőért, amelynek nem része az, hogy Moszkva rátenyereljen Ukrajnára - fogalmazott Blinken a BBC-interjúban.



Hozzátette: az ukrajnai háború már eddig sem úgy alakult, ahogy azt Vlagyimir Putyin orosz elnök kitervelhette.



Az amerikai külügyminiszter szerint Oroszország egyre brutálisabban lép fel az ukrajnai civilekkel szemben, és célba vette a lakossági víz-, áram- és hőszolgáltató infrastruktúrát is.



Tragikus módon e módszerek is Putyin forgatókönyvének elemei között szerepelnek - tette hozzá.



A brit védelmi minisztérium szombaton közzétett hírszerzési értesülései szerint ugyanakkor az elmúlt 24 órában észlelt orosz légi és tüzérségi csapások száma alacsonyabb volt, mint a korábbi napokban.



Blinken a szombati BBC-interjúban határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok rendszerváltás elérésére törekszik-e Oroszországban.



Kijelentette: ez nem az Egyesült Államok dolga, az orosz népnek kell döntenie arról, hogy ki vezesse az országot.



Hozzátette azonban: azt a kérdést feltenné az oroszoknak, hogy az Ukrajna ellen indított kiprovokálatlan és indokolatlan háború miként mozdítja elő az ő érdekeik érvényesülését.



Az biztos, hogy a háború terheit az orosz emberek viselik, hiszen az Oroszország ellen érvénybe léptetett súlyos külföldi szankciók következményeit ők is megérzik - mondta a BBC televíziónak nyilatkozva az amerikai külügyminiszter.