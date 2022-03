Konfliktus

Kína felkészült? Tajvanon 5 millió háztartásnál iktatták ki az áramszolgáltatást - videó

Tajvan nagyvárosaiban, köztük a fővárosban, Tajpejben is nagymértékű áramkimaradás történt, miután egy erőműben történt balesetről érkezett jelentés.



Az ország gazdasági minisztere, Wang Meihua az államilag ellenőrzött Központi Hírügynökség jelentése szerint azt mondta, hogy baleset történt egy dél-tajvani erőműben.



A minisztérium "sürgősen" foglalkozni fog az üggyel - tette hozzá.



Az üzemzavar mintegy ötmillió tajvani háztartást érintett - mondta.



Az állami áramszolgáltató Taipower közölte, hogy a déli Kaohsziung városában lévő Xingda erőműben történt egy transzformátorral kapcsolatos incidens, és hogy tartalék áramforrásokat aktiváltak.



Az erőmű állítólag Tajvan áramtermelésének mintegy hetedét biztosítja.



A tajvani székhelyű TSMC, a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója közölte, hogy több üzemében is rövid "áramkimaradások" voltak. Hozzátette, hogy ellenőrzi, hogy volt-e "tényleges hatása" - írja a Reuters jelentése.



Csütörtöki sajtótájékoztatóján Wang asszony bocsánatot kért a kiesésért, hozzátéve, hogy a sziget északi részein délre helyreállt az áramszolgáltatás, a déli részeken pedig délben kezdték meg az áramszolgáltatás helyreállítását.



Tajvan elnöke, Tsai Ing-wen találkozóra készült Mike Pompeo amerikai ex-külügyminiszterrel. Egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy a Pompeóval folytatott beszélgetésének tervezett élő közvetítését emiatt átmenetileg törölni kellett.



A Taiwan News helyi médium csütörtökön korábban arról számolt be, hogy a közlekedési lámpák nem működtek, és a közúti csomópontoknál kaotikus jelenetek játszódtak le.



A hírportál szerint közlekedési rendőröket küldtek ki, hogy irányítsák a járműveket és a tűzoltóautókat, amelyeket városszerte bevetettek a vészhelyzetek, például a liftekbe szorult emberek kimentése érdekében.



Mint ismeretes, a szigeten időnként nagy áramkimaradások fordulnak elő. 2017-ben hatalmas áramszünet sújtotta Tajvan felét, ami 6,68 millió háztartást érintett.



Vagy esetleg Kína felkészíti hackerhadseregét az invázióra?