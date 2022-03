Ukrajnai háború

Blinken és Morawiecki egyetértenek a keleti NATO-szárny megerősítésének szükségességében

Jelenleg több mint 10 ezer fős a lengyelországi amerikai kontingens, Varsó pedig a biztonság érdekében e jelenlét további növelésére törekszik. 2022.03.05 17:29 MTI

Antony Blinken amerikai külügyminiszter tejlességgel egyetért azzal, hogy meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyát - közölte szombati sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, miután Blinkennel találkozott a délkelet-lengyelországi Rzeszówban.



Morawiecki elmondta: a tárgyalás témája az ukrajnai helyzet volt, valamint a szövetséges, ezen belül amerikai katonai jelenlét megerősítése a kelet- és közép-európai térségben.



Felidézte: jelenleg több mint 10 ezer fős a lengyelországi amerikai kontingens, Varsó pedig a biztonság érdekében e jelenlét további növelésére törekszik.



Blinken "teljesen egyetért" azzal, hogy meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyát, a térségbeli országok - köztük Lengyelország, Litvánia, Szlovákia, Magyarország és Románia - biztonságát - számolt be Morawiecki.



Aláhúzta: a szövetségesek "ugyanazon a hullámhosszon beszélnek", hiszen a biztonság "ma abszolút prioritást jelent".



A tárgyalás témája volt az Oroszországgal szembeni szankciók kérdése, valamint a gáz- és olajszállítások alternatív forrásai is - közölte Morawiecki. A szankciókról kiemelte: Blinkennel annak fontosságáról beszéltek, hogy ezek "lékmentesek" legyenek, ne legyen például olyan orosz bank, amelyre ne vonatkozna a SWIFT rendszerből való kizárás.



Blinken szombaton Rzeszówban Zbigniew Rau lengyel külügyminiszterrel is találkozik.