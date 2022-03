Ukrajnai háború

Az EU ideiglenes védelmet vezet be a háború elől menekülő személyeknek

Az Európai Unió Tanácsa egyhangúlag elfogadta az ukrajnai háború miatt menekülni kényszerülők ideiglenes védelmére vonatkozó végrehajtási határozatot - közölte az uniós testület pénteken.



Az ideiglenes védelem olyan sürgősségi mechanizmus, amely a személyek tömeges beáramlása esetén alkalmazható. Célja, hogy azonnal, és egyéni kérelmek vizsgálata nélkül is, védelmet nyújtson a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy visszatérjenek a származási országukba.



Az intézkedést azonnali hatállyal vezetik be, hogy a menekültek az Európai Unióban minél hamarabb harmonizált jogokat élvezhessenek. E jogok közé tartozik a tartózkodási engedélyhez, a munkaerőpiachoz, a lakhatáshoz, az orvosi ellátáshoz, valamint a gyermekoktatáshoz történő hozzáférés - olvasható a Tanács sajtóközleményében.



A közlemény szerint a határozat egyéves kezdeti időszakra, átmeneti védelmet biztosít. Ez szükség esetén legfeljebb kétszer egyéves időszakra meghosszabbítható. Az Európai Bizottság azonban bármikor javasolhatja az ideiglenes védelem megszüntetését is, ha azt az ukrajnai helyzet lehetővé teszi.



A határozat értelmében a konfliktus miatt otthonukat elhagyni kényszerült ukrán állampolgárok, valamint családtagjaik, az Európai Unió egész területén jogosultak lesznek védelemre. Szintén védelemben részesülnek az EU-ban azok az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó, nem ukrán állampolgárok és hontalanok, akik nem tudnak visszatérni származási országukba vagy régiójukba. Azok, akik csak rövid időre tartózkodnak jogszerűen Ukrajnában és biztonságosan vissza tudnak térni a származási országukba, nem tartoznak e védelem hatálya alá. Mindazonáltal számukra az átutazáshoz lehetővé kell tenni az Európai Unió területére történő belépést, hogy hazatérhessenek.



E határozat részeként, az Európai Bizottság koordinálni fogja a tagállamok közötti együttműködést és információcserét, illetve az uniós ügynökségek - köztük a Frontex, az uniós menekültügyi ügynökség és az Europol - a tagállamok kérésére további operatív támogatást nyújthatnak.