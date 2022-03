Ukrajnai háború

Putyin elnök elleni merénylet végrehajtását szorgalmazza egy amerikai szenátor

Lindsey Graham befolyásos dél-karolinai republikánus szenátor csütörtök esti Twitter-üzenetében Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni merénylet végrehajtását szorgalmazta - jelentette a The Washington Times című napilap pénteken.



A jobboldali-konzervatív amerikai lap online tudósítása szerint Graham szenátor több, egymást követő üzenetben követendő példaképként állította az Adolf Hitler náci vezető ellen 1944-ben merényletkísérletet végrehajtó német katonatisztet és azt a római szenátort, aki segített megölni Julius Caesart.



"Van egy Brutus Oroszországban? Van egy sikeresebb Stauffenberg ezredes az orosz hadseregben? Az egyetlen megoldás, ha Oroszországban valaki leszedi ezt az embert" - írta Lindsey Graham a mikroblogon.



A dél-karolinai szenátor szerint ilyen merénylő "nagy szolgálatot tenne az országnak - és a világnak".



A befolyásos republikánus politikus azt írta: "könnyű mondani, nehéz megcsinálni". Graham szenátor általános felhívást intézett az orosz néphez is, hogy lázadjon fel az orosz elnök ellen, mivel szerinte Vlagyimir Putyin hatalmának megdöntése és Ukrajna orosz katonai megszállásának megállítása az egyetlen kiút, hogy Oroszországot ne sújtsák évtizedekig büntetőintézkedések és nemzetközi elszigeteltség.



"Az egyetlen nép, amely megoldhatja ezt a problémát, az az orosz nép. Hacsak nem akarnak sötétségben élni életük végéig, elszigetelten a világ többi részétől és megalázó szegénységben (.), fel kell nőniük a feladathoz" - tette hozzá a szenátor.



"Elfogadhatatlannak" és "felháborítónak" minősítette Graham Twitter-bejegyzéseit Anatolij Antonov, Oroszország washingtoni nagykövete. Kijelentette: "az Egyesült Államokban minden mértéket meghalad az oroszellenesség, az országa elleni gyűlölet". Hozzátette: "hihetetlen, hogy egy állam szenátora, aki erkölcsi értékeit az egész emberiség 'vezércsillagaként' hirdeti, megengedheti magának, hogy terrorizmusra szólítson fel annak érdekében, hogy Washington elérje célját a nemzetközi színtéren". A nagykövet szavait a brit BBC is idézte.



Graham szenátor szavai a Kreml szóvivőjét is felbőszítették. Dmitrij Peszkov kifejtette: "természetesen ezekben a napokban nem mindenkinek sikerül megőriznie higgadtságát, sőt, azt mondanám, a józan eszét". Peszkov egyben nemzeti egységre szólította fel az oroszokat.

Mindeközben a Newsweek című amerikai hetilap a csütörtöki online cikkében Alex Konanyihin, Egyesült Államokban élő orosz milliomos üzletember, korábbi bankár felhívásáról számolt be. Konanyihin a Facebook és a LinkedIn közösségi portálokon egymillió dolláros vérdíjat ajánlott fel bármely katonatisztnek, aki elfogja Putyin elnököt "élve vagy holtan" az Ukrajna orosz katonai megszállása során végrehajtott háborús bűncselekményekért.



Az orosz milliomos, aki a LinkedIn közösségi portálon található profilképén Ukrajna nemzeti lobogójával díszített rövidujjú pólót visel, üzenetében azt írta, hogy folytatja "az Ukrajnának nyújtott segítségét, mivel az ország hősiesen küzd, hogy ellenálljon Putyin hordája támadásának".



Alex Konanyihin, aki a Szovjetunió összeomlását követő időszakban szerezte vagyonát és vált ismertté, a többi között azt állította üzenetében, hogy Putyin elnök "szembeszegülve az alkotmánnyal, megszüntette a szabad választásokat".