Állatok

Veszélyeztetett cápafaj maradványait találták meg kutya- és macskaeledelben

A veszélyeztetett fajok közé tartozó selyemcápa és más cápafajok maradványait fedezték fel DNS-vizsgálattal kutya- és macskaeledelekben egy kutatás eredményeként - írta meg a The Guardian.



Az állattulajdonosok akaratlanul is cápahúst adtak az "óceáni halként" hirdetett konzervekből háziállataiknak. "A háziállatot tartók túlnyomó többsége szereti a természetet, és bizonyára a legtöbben megijednének, ha megtudnák, hogy tudtukon kívül hozzájárulhatnak a cápapopulációk túlhalászásához" - hangsúlyozta a tanulmányt jegyző Ben Wainwright és Ian French, a szingapúri Yale-NUS College kutatói.



A cápákat világszerte a túlhalászat fenyegeti, populációjuk az elmúlt 50 évben több mint 70 százalékkal csökkent. Mivel csúcsragadozóként kulcsszerepük van az óceáni táplálékláncban, számuk csökkenése hatással van a tengeri fű és a korallzátonyok életére is.



A cápauszonyok forgalmazása jól ismert tény, a szerzők szerint azonban csöndben zajlik a cápákból készült más termékek felhasználása az állateledelben, kozmetikumokban és egyéb árucikkekben.



A tudósok 16, Szingapúrban forgalmazott állateledelmárka 45 termékét elemezték DNS-vizsgálattal. A termékek többségén a hal, óceáni hal, vagy fehér hal meghatározás szerepelt a tartalmát ismertető listán. Néhány esetben feltüntették a tonhal vagy lazac felhasználását, de zömmel semmiféle konkrétumot nem írtak.



A 144 mintából 45 tartalmazott cápa DNS-t. Leggyakrabban a kékcápa, a selyemcápa és a fehéruszonyú szirtcápa maradványait fedezték fel. Utóbbi két faj a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján a sérülékeny fajok között szerepel.



A Frontiers in Marine Science című folyóiratban publikált tanulmány szerzői szerint a cápahús azokból a cápákból kerülhetett az állateledelekbe, amelyeket az uszonyuk miatt fogtak ki. A kutatók arra figyelmeztettek: sokkal pontosabban fel kellene tüntetni a termékek tartalmát, hogy a gazdák tisztában legyenek vele, mivel etetik az állataikat, és az honnan származik.



Andrew Griffiths, az Exeteri Egyetem ökológusa elmondta, hogy korábban saját kutatócsoportja és más kutatók is felfedezték cápa DNS-ét emberi fogyasztásra szánt termékekben. Mint hozzátette: a termékek pontos tartalmának feltüntetésére vonatkozó szabályok hiánya azt jelenti, hogy legálisan a legkülönfélébb veszélyeztetett fajok széles köre lehet bennük.