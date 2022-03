Ukrajnai háború

Klicsko: dicsőség lenne meghalni a hazáért

Dicsőség lenne meghalni a hazáért - mondta Vitalij Klicsko kijevi polgármester az ARD német országos közszolgálati televíziónak egy pénteken sugárzott interjúban, amelyben kiemelte, hogy az orosz invázióval dacoló ukrán fővárosban "horror" lett az élet.



A profi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok elmondta, hogy sok-sok katona mellett már nagyjából száz civil is meghalt a több mint egy hete tartó orosz támadásban. Kifejtette, hogy a legnagyobb kihívás a fűtés, az áram és a vízellátás biztosítása, és nagyban nehezíti az önkormányzat dolgát, hogy a szállítási, logisztikai rendszer összeomlott.



Mindeközben a városban orosz rakéták csapódnak be, és védőire orosz mesterlövészek vadásznak. Az egész egy "horror" - mondta a kijevi polgármester.



Elmondta: soha nem gondolta volna, hogy sikeres sportolói és politikusi karriert építve egyszer csak egy háborúban találja magát, de így van ezzel a többi kijevi is. Így például a napokban találkozott egy hegedűművésszel, egy sebésszel és egy színházi szakemberrel, akik szakmájukat feladva beálltak harcolni. Hangszer, szike vagy szövegkönyv helyett "gépkarabély van a kezükben", de "nincs más választásunk, meg kell védenünk az otthonunkat, a családunkat" - emelte ki Vitalij Klicsko, hozzátéve, hogy Kijev védői a szabadságért, a demokráciáért és az európai értékekért is harcolnak.



A bokszlegenda kiemelte: ha elesik a harcban, akkor a hazájáért adja az életét, a hazáért meghalni pedig dicsőség.



Az 50 éves polgármester öccse, Volodimir Klicsko - kétszeres nehézsúlyú profi ökölvívó-világbajnok - hozzátette, hogy a legrosszabbak az éjszakák, mert akkor a legintenzívebb az orosz ágyúzás. Rámutatott, hogy mindez nem valami távoli térségben, a német nézőktől idegen világban történik, hanem Németországtól alig néhány óra alatt megtehető távolságra.



A 45 éves volt sportoló felidézte, hogy 2018-ban éppen Kijevben tartották a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, 2012-ben pedig Ukrajna Lengyelországgal közösen rendezte meg a labdarúgó Európa-bajnokságot, és ezekre az eseményekre is "sok barátunk jött el szerte a világból".



Az ukránok barátainak most is ki kell állniuk az ország mellett, és meg kell szakítaniuk az együttműködést Oroszországgal, különben nagyon nehéz sorsra jut Ukrajna - mondta Volodimir Klicsko.