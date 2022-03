Megkezdődött az orosz-ukrán tárgyalások újabb fordulója

Megkezdődött az orosz és az ukrán küldöttség tárgyalásának második fordulója a fehéroroszországi Belovezsszkaja Puscsa nemzeti parkban.



Az ukrán delegáció helikopterrel érkezett a BelTA fehérorosz hírügynökség szerint a lengyel határ közelében, Breszt megyében található helyszínhez.



A Rosszija 24 orosz hírtelevízión bemutatott felvételek szerint a küldöttségek tagjai kézfogással üdvözölték egymást.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint Oroszország arra számít, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások a helyzet gyors rendezéséhez vezetnek és ahhoz, hogy béke lesz a Donyec-medencében, és Ukrajna minden népe visszatér a békés és méltányos élethez.



A tárgyalások első fordulóját hétfőn tartották meg a fehéroroszországi Homel (orosz nevén: Gomel) megyében, az ukrán határ közelében. Akkor az eszmecsere öt órán át tartott.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod