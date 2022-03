Ukrajnai háború

Francia külügyminiszter: a legrosszabb valószínűleg még előttünk áll

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter szerint az Oroszország által Ukrajna ellen a múlt héten elindított háború "legrosszabb része feltehetően még előttünk áll".



"Az ostrom logikájától kell tartanunk, amely az oroszoktól megszokott" - mondta csütörtökön a francia diplomácia vezetője a France 2 köztelevízióban. "Emlékezzenek csak Aleppóra, Groznijra" - tette hozzá az elmúlt évtizedekben az orosz bombázások által romba döntött szíriai és csecsen városokra utalva.



"A háború már több száz halottat követelt orosz oldalon is" - vélekedett a külügyminiszter, miután szerdán amerikai kollégája, Antony Blinken úgy fogalmazott, hogy "az Oroszország emberi és nemzetközi jogsértéseiről szóló jelentések óráról órára halmozódnak", s nem kizárólag katonai célpontokat támadnak az orosz erők.



Vlagyimir Putyin orosz elnök "Ukrajna megszüntetését tűzte ki célul, egy demokratikus ország megszüntetését az országa határainál" - állította Jean-Yves Le Drian.



"A Donyeck-medence és a két népköztársaság, a donyecki és a luhanszki története, amelyekről még néhány napja beszéltünk, csak alibi volt, ürügy. Putyinnak az a szándéka, hogy megakadályozza azt, hogy a határain demokratikus társadalmi modellek működjenek, amelyek esetlegesen hatással lehetnek Oroszország fejlődésére" - hangsúlyozta a francia diplomácia vezetője.



Jean-Yves Le Drian ismételten orosz tűzszünetre szólított fel, amely véleménye szerint az előfeltétele minden tárgyalásnak. Közben már megérkezett Lengyelországba az ukrán tárgyalóküldöttség az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások második fordulójára.



"Tárgyalásoknak hívják. De ezek nem tárgyalások. Nem tárgyalunk halántékra szegezett pisztollyal. Ezért muszáj elérni a tűzszünetet" - mondta a külügyminiszter.



Jean-Yves Le Drian azt is jelezte, hogy a regisztrált ezer francia állampolgárból csaknem hatszáz elhagyta Ukrajnát.



"Csaknem ezer francia volt Ukrajnában, köztük kettős állampolgárok. Eddig hatszázan hagyták el az országot, vagy úton vannak déli irányban" - hangsúlyozta. "Minden egyes gépkocsival külön-külön kapcsolatban állunk. A nagykövetségünk válságközpontja tartja velük a közvetlen kapcsolatot" - tette hozzá.



"Továbbra is azt tanácsolom a honfitársainknak, hogy déli irányban hagyják el Kijevet" - mondta, megerősítve, hogy szerda este a kijevi francia nagykövet megérkezett a nyugati Lvivbe, ahol ismét működik a francia külképviselet.



Jean-Yves Le Drian még a nap folyamán Moldovába látogat, hogy kifejezze Franciaország támogatását a Románia és Ukrajna között fekvő országnak, amely "jelentős menekültáradattal néz szembe".



A tárcavezető "ki fogja fejezni Franciaország és az Európai Unió szolidaritását Moldova szuverenitása és stabilitása iránt, az ukrajnai háború következményeivel szemben" - írta közleményében a külügyminisztérium.