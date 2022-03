Ukrajnai háború

Kék-sárgára mázolták a pozsonyi szovjet katonai temető emlékművét

Megrongálták, kék-sárgára - az ukrán zászló színeire - mázolták ismeretlenek a pozsonyi szovjet katonai temető emlékművét, a Slavínt - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség csütörtökön. A történtekre a szlovák politika képviselői különbözőképpen reagáltak.



Feltételezhető, hogy a rongálást csoportosan követték el, tekintve, hogy a temető központi emlékműve - melynek tetején egy mintegy negyvenméteres obeliszk áll - nagy kiterjedésű épület, s lépcsőzetét, oszlopait és az előtte lévő teret is lemázolták.



Az ügyben a hatóságok idegen tulajdon megrongálása miatt indítottak eljárást - tájékoztatta a szlovák hírügynökséget a pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője.



A szlovák hírügynökség jelentése szerint az emlékmű megrongálására reagálva Oroszország pozsonyi nagykövetsége felháborodásának adott hangot, vandál tettnek minősítette azt, és a két ország közötti - a hadisírok gondozására vonatkozó - egyezmény alapján kérte az emlékmű eredeti állapotának helyreállítását.



A szlovák külügyminisztérium a honlapján közzétett reagálásában azt írta: "Az ukrán zászlónak a Slavín katonai emlékműre festett színei Szlovákia polgárainak felhívása arra, hogy Oroszország vessen véget ennek az értelmetlen háborúnak". A szaktárca közleményében megjegyezte: Szlovákia példaértékűen gondoskodik az ország felszabadításában részt vevő orosz és más katonák sírjairól és emlékműveiről.



A pozsonyi óváros önkormányzatának szóvivője a szlovák hírügynökségnek nyilatkozva "értelmetlen pusztításnak és megtévedt vandalizmusnak" nevezte a rongálást, megjegyezve: a Slavínon eltemetett katonák többsége ukrán. Megjegyezte: értik az ukrajnai invázió miatti haragot, de a tiltakozást más módon is kifejezésre lehet juttatni.



Az emlékmű megrongálását a legnagyobb kormánypárt, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) és a parlamenti ellenzék egy-egy képviselője is elítélte, a téma kapcsán azonban a három legfőbb szlovák közjogi méltóság közül eddig csak a parlament elnöke, Boris Kollár foglalt állást, aki azt mondta: a rongálás elkövetői túlléptek minden határon.



A mintegy tízezer négyzetméteres katonai temető emlékművét 1960-ban adták át, Pozsony egyik jellegzetes épülete, illetve a pozsonyi vár, a koronázó templomként ismert Szent Márton-dóm és az Új-híd mellett a város egyik legismertebb turistalátványossága is.

A szlovák politikában az ukrajnai konfliktus kezdete óta hangadóvá vált az oroszellenes retorika, a kialakult helyzetről csak a pozsonyi parlament ellenzéki pártjai nyilatkoznak visszafogottabb hangnemben. Különböző szervezetek részéről egymást érik az olyan, többé-kevésbé jelképes döntések is, mint például az, hogy Pozsony óvárosának liberális vezetésű önkormányzata az ukrajnai történésekre hivatkozva ezen a héten elvette Oroszország pozsonyi nagykövetségének közterületen lévő parkolóhelyeit. Ez utóbbi intézkedéssel meglehetős ellentétben áll, hogy az önkormányzat már mintegy két évtizede sikertelenül próbálja visszaszerezni azt a közterületet, amelyet az Egyesült Államok nagykövetsége biztonsági zóna kialakítására hivatkozva a külképviselet épülete előtt elkerített.