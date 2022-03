Ukrajnai háború

Az Európa Tanács a menekültek védelme érdekében az emberi jogi alapelvek betartására emlékeztetett

Dunja Mijatovic, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa csütörtökön ajánlást tett közzé, amelyben az Európába menekülőknek biztosítandó védelem tekintetében tíz emberi jogi alapelv betartására emlékeztetett, és arra hívta fel a figyelmet, hogy még több menekült érkezésére kell felkészülni egy Ukrajnában esetlegesen elhúzódó háborús helyzet esetén.



A strasbourgi székhelyű, 47 tagot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa hangsúlyozta, az ET összes tagországának a kinyilvánított szolidaritás és a felajánlott segítség mellett gondoskodnia kell arról, hogy a háború elől menekülő minden ember biztonságra leljen nemzetiségi, faji, vallási, szexuális irányultság vagy bármely más alapján történő megkülönböztetés nélkül.



Kijelentette: meg kell osztani a védelem és a befogadás felelősségét az összes tagország között. Meg kell szüntetni a határátlépési korlátozásokat, hogy az emberek teljes körű biztonságot találjanak a tagországok területén. A védelem biztosításához szükséges eljárást minimális követelmények mellett kell lefolytatni, továbbá szállást kell adni a menekülteknek, és teljes hozzáférést biztosítani az oktatáshoz, a munkaerőpiachoz, a szociális segélyekhez és az egészségügyi ellátáshoz.



Az emberi jogi biztos arra szólította fel a tagállamokat, hogy biztosítsanak teljes finanszírozást a humanitárius segítség eljuttatásához az Ukrajnában élő embereknek és a szomszédos országokban élő menekülteknek, valamint segítsék elő a családok egyesítését Európa-szerte.

Végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagállami kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy az emberi jogi intézmények, a civil szervezetek és a média akadálytalanul végezhessék munkájukat.



Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.