Ukrajnai háború

Az EU felfüggesztette a Russia Today és a Szputnyik uniós műsorszolgáltatását

Az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióra válaszul ideiglenesen felfüggesztette a Szputnyik és az Russia Today (RT) orosz állami tulajdonú médiavállalatok műsorszórási tevékenységét az Európai Unióban - közölte az uniós tanács szerdán.



Leszögezték: a korlátozó intézkedések "mindaddig érvényben maradnak, amíg az Ukrajna elleni orosz agresszió véget nem ér", és amíg "Oroszország meg nem szünteti a nevezett csatornákon keresztül az EU és tagállamai ellen folytatott dezinformációs és manipulációs tevékenységeit".



Az intézkedés meghozatalának indoklásában az uniós tanács közölte: a Szputnyik és a Russia Today az orosz hatóságok állandó, közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll. Alapvető fontosságúak és fontos szerepet játszanak az Ukrajna elleni katonai agresszió előmozdításában, támogatásában, valamint a szomszédos országok destabilizálásában.



A közlemény szerint Oroszország rendszeres, nemzetközi dezinformációs és manipulációs kampányt folytat, illetve meghamisítja a tényeket annak érdekében, hogy zavart keltsen a szomszédos országokban, az EU-ban és tagállamaiban. Az orosz félretájékoztatás és manipuláció célba vette az európai politikai pártokat, a civil társadalmat, a menedékkérőket, valamint a demokratikus intézmények működését az Európai Unióban. "Oroszország az Ukrajna elleni katonai agressziójának igazolására és támogatására félretájékoztatja az EU-tagállamok és a vele szomszédos országok civil társadalmát, súlyosan torzítva és manipulálva a tényeket" - húzták alá.



Az Európai Unió a lehető leghatározottabban elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni indokolatlan katonai agresszióját, és követeli, hogy haladéktalanul hagyjon fel a katonai akcióival, feltétel nélkül vonja vissza erőit és katonai felszerelését Ukrajna egész területéről, és teljes mértékben tartsa tiszteletben Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét a nemzetközileg elismert határain belül - tették hozzá.



Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.