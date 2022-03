Orosz rakétatalálat érte a Babij Jar-i holokauszt emlékművet is - videó

Orosz rakéták és lövedékek csapódtak be a Babij Jar-i emlékműnél, Kijev határában, ahol több tízezer zsidót mészároltak le a holokauszt idején, a második világháborúban - jelentette a Jerusalem Post című izraeli lap.



"A világnak: mi értelme 80 évig azt mondani, hogy soha többé, ha a világ elhallgat, amikor bomba hull Babij Jar helyére? Legalább öten meghaltak. A történelem ismétlődik."- írta a Twitteren az oroszajkú zsidó családból származó ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij.



"Ezek a gazemberek másodszor ölik meg a holokauszt áldozatait" - közölte Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke szintén a Twitteren. Az ukrán hatóságok fényképeket és videófelvételeket tettek közzé a Babij Jar-i emlékműnél és a szomszédos zsidó temetőnél kitört tűzről és egy összeomlott építményről.



"Elítéljük a légitámadást, melyet a zsidók elleni Babi Jar-i tömeggyilkosságra emlékező holokauszt-emlékmű melletti zsidó temetőben hajtottak végre Kijevben. Felszólítunk az emlékmű tiszteletére"- írta Jaír Lapid izraeli külügyminiszter, szintén a Twitteren.



"Továbbra is figyelemmel kísérjük az eseményeket, és sajnálatunkat fejezzük ki az emberéletek elvesztése miatt" - tette hozzá Lapid, Oroszországot nem megnevezve. Egyúttal utasította Michael Brodszkijt, Izrael ukrajnai nagykövetét, hogy ajánlja fel Izrael segítségét a helyreállításhoz.



"Teljességgel visszataszító, ahogy Putyin a holokauszt eltorzítására és manipulálására törekszik, hogy igazolja egy szuverén, demokratikus ország törvénytelen invázióját" - nyilatkozott az eset kapcsán Nátán Saranszki, a diaszpóra zsidóságát összefogó Zsidó Ügynökség (Szohnut) volt vezetője, és a Babij Jar Holokauszt Emlékmű Tanácsadó Testületének jelenlegi elnöke.



"Szimbolikus, hogy Babij Jarnak, a legnagyobb náci mészárlás helyszínének bombázásával kezdi Kijev támadását"- vélekedett az izraeli politikus, aki kilenc évet töltött szovjet börtönökben a 70-es és 80-as években, miután polgárjogi harcosként kivándorlási jogot követelt a zsidók számára.



"Az emlékmű célja a történelmi emlékezet megőrzése a történelmi igazság szovjet elnyomásának évtizedei után, hogy a múlt gonoszságai soha ne ismétlődhessenek meg. Nem szabad megengednünk, hogy az igazság ismét a háború áldozatává váljon"- hangsúlyozta Saranszki.



A Babij Jar nevű városszéli szakadékban 1941. szeptember 29-én és 30-án 33 771 kijevi zsidót gyilkoltak meg a náci megszállók, majd holttesteiket egyszerűen elásták.

The second Russian missile reportedly missed the TV tower and hit the area of the Holocaust memorial.

