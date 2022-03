Háború

Ukrán-román határ: folyamatosan érkeznek a menekültek - képek

Kattintson a képgalériához!

A háború kezdete óta hétfő reggel 6 óráig több mint 70 ezer ukrán állampolgár lépett be Romániába, közülük 37 ezren már elhagyták az országot, így jelenleg mintegy 33 ezer, a harcok elől elmenekült ukrán állampolgár tartózkodik román területen - közölte hétfőn a bukaresti kormány szóvivője.



Dan Carbunaru elmondta: elindult az első, élelmiszert, vizet és üzemanyagot tartalmazó, többtucatnyi vagonból álló vasúti szerelvény Ukrajnába. Az Ukrajnát ért orosz támadás miatt Bukarestben felállított egyesített munkacsoport vasárnap döntött arról, hogy Románia újabb, mintegy hárommillió euró értékű, lőszert, katonai felszereléseket, üzemanyagot, élelmiszert, vizet és gyógyszert tartalmazó segélycsomagot küld Ukrajnának.



Carbunaru arról is beszámolt, hogy a bukaresti kormány által létrehozott munkacsoport tíz, a válsággal kapcsolatban álhíreket terjesztő honlap bezárásáról döntött, és kiveszik valamennyi romániai televíziós kábelszolgáltató kínálatából a Russia Today orosz hírcsatornát.



Lucian Bode belügyminiszer szerint eddig 578 ukrán állampolgár kért menedékjogot Romániától. A bevándorlási hivatal (IGI) által működtetett hat regionális befogadóközpont telítettsége elérte a 65 százalékot. A legforgalmasabb ukrán-román határátkelőnél, Szeretvásáron felállított, a katasztrófavédelem sátraiból kialakított ideiglenes menekülttáborban jelenleg mintegy kétszázan tartózkodnak, a tábor megnyitása óta pedig csaknem 300 ukrán állampolgárt helyeztek el ott ideiglenesen. A táborban a Suceava megyei katasztrófavédelem idegen nyelveket is beszélő - köztük ukránul tudó - önkéntes pszichológusai nyújtanak lelki segítséget a háború elől menekülők számára.



A román belügyminiszter hétfőn Ylva Johanssonnal, az Európai Unió belügyi biztosával együtt látogatta meg a szeretvásári határátkelőt.



"Az idő nagyon hideg, a fogadtatás viszont nagyon meleg" - állapította meg az uniós biztos az ukrán menekülteket fogadó romániai hatóságok és önkéntes segítők szolidaritása láttán. Úgy értékelte: az Európai Uniónak részt kell vállalnia a menekülthelyzet kezelésében, az anyagi forrásokat beleértve. Az Európai Bizottság szolidaritási platformot hoz létre egyrészt az ukrán nép, másrészt az Ukrajnával szomszédos államok humanitárius akcióinak támogatására - idézte az uniós biztost az Agerpres hírügynökség.