Állatok

A koalabérlés betiltását követelik ausztrál állatvédők

A koalabérlés "borzalmas gyakorlatának" betiltását követelik ausztrál állatvédők az új-dél-walesi nemzeti parkoktól.



Az állam tengerpartján lévő Australian Reptile Park január óta áll a vadvédő szervezetek kereszttüzében, amiért óránként több ezer dollárért ad bérbe koalákat eseményekre, szállodáknak és családoknak, hogy a kis erszényessel "lenyűgözzék a vendégeket".



Januárban a koala három ausztrál államban, köztük Új-Dél-Walesben is veszélyeztetett státuszt kapott, mivel az őshonos erszényesek száma élőhelyük zsugorodása és a katasztrofális bozóttüzek miatt vészesen csökken.



A koaláról ismert, hogy nagy stresszt jelent neki, ha szokatlan helyzetbe - hotelszobákba, magánházakba - kerül - írta kedden a The Guardian online kiadása.



Január 4-én a hüllőpark portálján egy Koalas to Your Room (Koalák a szobádba) nevű oldal hirdette a bérlést.



"Barátságos gondozóink elmennek hozzád egy koalával vagy egy másik őshonos állattal, hogy hotelszobád vagy otthonod kényelmében, békességben örülhess az állatoknak" - írták az oldalon.



Az azóta eltávolított hirdetés 2000 dollárt (670 ezer forintot) kért óránként egy állat bérléséért.



Kedden az állam költségvetési ülésén egy zöldpárti képviselő kérdezte a környezetvédelmi minisztert, hogy milyen intézkedéseket tett a "borzalmas gyakorlat" felszámolására. James Griffin elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a parkkal, amely nem nyújt többé ilyen szolgáltatást.



A Sydney-ben lévő Taronga állatkert nem folytat ilyen gyakorlatot, és a "legmagasabb szinten" gondozzák koaláikat - magyarázta a miniszter.



Új-Dél-Wales kormánya megfontolja, szükséges-e törvénymódosítás a koalabérlés betiltására. Az állam egy korábbi vizsgálata megállapította, hogy gyors beavatkozás nélkül 2050-re kihalhatnak a koalák Új-Dél-Walesben.