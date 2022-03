Ukrajnai háború

Brit miniszterelnök-helyettes: Putyin barbár módszerekkel reagálhat a szankciókra Ukrajnában

Az ukrajnai hadjárat kezd "sokkal veszélyesebb szerencsétlenséggé" alakulni Putyin számára, mint ahogy azt az orosz államfő valaha is gondolta volna. 2022.03.01 10:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vlagyimir Putyin orosz elnök az eddigieknél is barbárabb módszerekhez folyamodhat az Ukrajna elleni háborúban, válaszul az orosz támadás miatt Moszkva ellen érvénybe léptetett súlyos nyugati szankciókra - mondta kedden Dominic Raab brit miniszterelnök-helyettes.



Raab a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: az ukrajnai hadjárat kezd "sokkal veszélyesebb szerencsétlenséggé" alakulni Putyin számára, mint ahogy azt az orosz államfő valaha is gondolta volna.



Hozzátette: Nagy-Britannia szövetségeseivel együtt mindent megtesz az orosz háborús gépezet gyengítésére, de Ukrajnában elhúzódó konfliktussal kell számolni.



Raab szerint Oroszország akkor sem számíthat arra, hogy a háború véget ér, ha sikerül elfoglalnia Kijevet, mivel ebben az esetben az ukránok gerillahadviselésre rendezkednének be.