Ukrajnai háború

Zeman engedélyezné, hogy cseh állampolgárok Ukrajnába mehessenek harcolni

Milos Zeman cseh államfő a szóvivője szerint pozitívan viszonyul ahhoz a lehetőséghez, hogy cseh állampolgárok törvényes kivételt kaphassanak, és Ukrajnába utazhassanak harcolni. Zeman a kérdést csütörtökön megvitatja Petr Fiala kormányfővel és kikéri a védelmi, a belügyi és a külügyi tárca véleményét is - közölte Jirí Ovcácek elnöki szóvivő hétfőn a CTK hírügynökséggel.



Jakub Janda, az Európai Értékek nevű agytröszt igazgatója szerint már több száz cseh állampolgár jelezte, hogy szeretne Ukrajnába menni és ott az oroszok ellen harcolni. Janda felszólította az érdeklődőket, hogy a közös fellépés érdekében vetessék nyilvántartásba magukat.



Volodimir Zelenszkij ukrán államfő néhány napja szólította fel a külföldi állampolgárokat, hogy kapcsolódjanak be Ukrajna védelmébe. Csehországban törvény tiltja a külföldi hadseregekben történő szolgálatot, erre csakia elnöki engedély alapján van lehetőség. Vezető cseh politikusok most azt mérlegelik, hogy Ukrajna esetében módosítanák a jogszabályt - jegyezte meg a hírügynökség.



"Elvileg az államfő kedvezően viszonyul ehhez az ügyhöz" - mondta Jirí Ovcácek a CTK-nak.



Az Európai Értékek intézet már kidolgozta az érdeklődők számára azt a kérvényjavaslatot is, amellyel az állampolgárok az elnökhöz fordulhatnának. A cseh hatóságoknak egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy állampolgáraik engedély nélkül bekapcsolódtak volna az ukrajnai harcokba. A múltban néhány olyan eset is volt, amikor csehek engedély nélkül az orosz szakadárok oldalán harcoltak Ukrajnában.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közölte, hogy Ukrajna "nemzetközi alakulatot" hoz létre azoknak a külföldi önkénteseknek, akik szeretnének részt venni az oroszok elleni harcokban. "Ez lesz a legfontosabb bizonyítéka annak, hogy támogatják országunkat" - tette hozzá. A tájékoztatás szerint az érdeklődőknek az országukban lévő ukrán nagykövetségen kell jelezniük csatlakozási szándékukat.



A dánok tették lehetővé elsőként, hogy állampolgáraik csatlakozhassanak az Ukrajnában zajló háborúhoz. Ezt maga Mette Frederiksen miniszterelnök jelentette be vasárnap, nem sokkal azután, hogy az ukrán kormány segítséget kért. Frederiksen azt mondta, hogy ezt a döntést mindenkinek magának kell meghoznia. Kiemelte, hogy ez minden, Dániában élő ukránra, és azokra is vonatkozik, akik úgy érzik, hogy önkéntesen segíteni akarnak a frontvonalon.



London nevében támogatta Zelenszkij ötletét Liz Truss brit külügyminiszter is. Ben Wallace brit védelmi miniszter azonban hétfőn a BBC-nek bírálta a külügyminiszter előző napi kijelentését, s úgy fogalmazott: "vannak ennél jobb módszerek is" az ukrajnai biztonság támogatására azok számára, akik nem részesültek megfelelő kiképzésben és nem szereztek katonai tapasztalatokat a brit hadseregben.