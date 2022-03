Háború

Kirúgták a bolgár védelmi minisztert, mert nem a háború szót használta az orosz-ukrán helyzetre

Kiril Petkov bolgár miniszterelnök kirúgta Stefan Janev védelmi minisztert az orosz-ukrán konfliktus leírásában alkalmazott szóhasználata miatt, mivel a helyzetet "háború" helyett "katonai beavatkozásnak" vagy "hadműveletnek" nevezte.



"A védelmi miniszterem nem használhatja a háború szó helyett a művelet szót" - mondta Petkov hétfőn újságíróknak. "Nem lehet műveletnek nevezni azt, amikor már több ezer katona halt meg az egyik és a másik oldalon is".



A miniszterelnök hozzátette, hogy "a bolgár érdek nem az, hogy lehajtjuk a fejünket". Sokkal inkább az, hogy "amikor olyasmit látunk, amivel nem értünk egyet, ami ennyire nyilvánvaló, nem hallgathatunk".



A bolgár kormánykoalíció mind a négy pártja egyetértett abban, hogy Janev lemondását követeljék - jegyezte meg Petkov. Az új védelmi minisztert - állítólag Todor Tagarevet, aki 2013-ban töltötte be a tisztséget - a parlament kedden tartandó rendkívüli ülésén nevezik ki.



A kirúgásra Janev egy Facebook-bejegyzésére reagálva került sor. Az orosz-ukrán válságot kommentálva a védelmi miniszter óva intett a "háború" szó használatától. Azt mondta, hogy Bulgáriának nem kell Oroszország, az Egyesült Államok vagy az európai szövetségesek oldalára állnia a konfliktusban, és hozzátette: "Szenvedő hazánk nem érdemli meg, hogy feláldozzuk a nagyhatalmak játékában".



Petkov leszidta őt a poszt miatt, mondván: "Egyetlen miniszter sem próbálkozhat egyedül külpolitikával, különösen nem a Facebookon". Janev azzal érvelt, hogy azért akarták eltávolítani, hogy a kormány olyan védelmi minisztert állítson be, aki hajlandóbb lesz a külföldi érdekeket szolgálni, egyes esetekben Bulgária biztonságának rovására.



Bulgária sokáig Oroszország szoros szövetségese volt, és a hidegháború idején a Varsói Szerződés tagjaként szovjet szatellit volt. Az ország azonban 2004-ben csatlakozott a NATO-hoz, 2007-ben pedig az Európai Unió tagja lett. Petkov szerint a nyugati szövetségesekkel való szolidaritás a legjobb módja Bulgária biztonságának.



Moszkva a múlt héten lezárta légterét a Bulgáriából érkező járatok előtt, miután a balkáni ország az ukrajnai támadásra válaszul kitiltotta területéről az orosz légitársaságokat.