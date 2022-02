Háború

Erre az eredményre jutottak az ukrán-orosz tárgyalások

Moszkva és Kijev a Fehéroroszországban zajló tűzszüneti tárgyalásokon bizonyos dolgokban félig-meddig megállapodott, és a következő forduló előtt visszatérnek konzultációra - közölte mindkét delegáció újságírókkal a hétfőn befejeződött megbeszélések után.



A megbeszélések fő célja az ukrajnai tűzszünet megvitatása volt - mondta Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója. A két fél számos kiemelt témát határozott meg, amelyekkel kapcsolatban "bizonyos megoldások körvonalazódtak" - tette hozzá.



A két küldöttség megtalálta azokat a pontokat, amelyekben közös álláspontokat lehetett kialakítani - erősítette meg Vlagyimir Medinszkij, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója.



A hétfői, közel öt órán át tartó megbeszélésekre Fehéroroszországban, az orosz és az ukrán határ közelében került sor. A következő fordulóra a fehérorosz-lengyel határon kerül sor - mondta Medinszkij.



Az ukrán delegációt Alekszej Reznyikov védelmi miniszter vezette, és fő követelése az azonnali tűzszünet és az összes orosz csapat kivonása volt az országból.



Zelenszkij vasárnap azt mondta, nem igazán hisz abban, hogy a tárgyalások sikerrel járnak, de úgy vélte, hogy "egy esélyt jelentenek, még ha kicsi is, a helyzet de-eszkalálására".



Miközben a tárgyalások folytak, Zelenszkij hivatalos kérelmet küldött Brüsszelbe Ukrajna uniós tagságára vonatkozóan. Eközben Oroszország a NATO azon lépései közepette, hogy fegyvereket küldjön Kijevbe, a legmagasabb fokú készültségbe helyezte nukleáris elrettentő erőit.



Moszkva csütörtökön katonai erőket vezényelt Ukrajnába, mondván, hogy Kijevet "demilitarizálni" és "nácimentesíteni" kell a szakadár donyecki és luhanszki köztársaságok, valamint magának Oroszországnak a védelme érdekében. Ukrajna és nyugati támogatói "provokálatlan" agresszióval vádolták Oroszországot. Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, az EU és számos más ország átfogó szankciókat vezetett be, amelyek nemcsak az orosz gazdaságot, hanem személyesen Putyint és más magas rangú orosz tisztviselőket is célba vették.