Állatok

Medúzacsípés okozta egy kamasz halálát az ausztráliai Queensland tengerpartján

Medúzacsípés okozta egy 14 éves fiú halálát a queenslandi Eimeo tengerparton, Mackay közelében.



Mark Angelo Ligmayót, aki a közelmúltban költözött édesanyjával és húgával a Fülöp-szigetekről Ausztráliába, egy halálos mérgű kockamedúza (Chironex fleckeri) csípte meg, amelyet tengeri darázsként is emlegetnek. A kockamedúza a világ legmérgezőbb tengeri állatai közé tartozik - írta a The Guardian című brit napilap.



Az elmúlt 16 évben ez volt a második medúzacsípés okozta haláleset a környéken, miután tavaly februárban egy 17 éves fiú halálát okozta a medúza mérge Bamaga mellett, Queensland északi részén.



A 14 éves fiú a derékmagasságú vízben fürdött, amikor a csípés érte. A gyerek a kétméter hosszú medúzacsápokba gabalyodva rohant ki a vízből. A vízimentők azonnal a segítségére siettek, ecettel lefejtették róla a csápokat, de nem tudták megmenteni, a fiú a kórházba szállítást követően meghalt.



Az áttetsző testű, négysarkú ernyővel rendelkező kockamedúza csápjai akár három méter hosszúak is lehetnek. A csápokat méreggel teli nematociszták borítják, amelyek erős fájdalmat okoznak. A csápok gyakran az áldozatra tapadnak, de ecettel eltávolíthatók. A csípések néhány percen belül bénulást, szívmegállást és halált okozhatnak.



A kockamedúzák különösen a melegebb hónapokban jelentenek nagy veszélyt az Észak-Queensland vizeiben fürdőzőkre. Legkevesebb 70 ember halálát okozhatták kockamedúzák csak az ausztráliai vizekben az 1880-as évek, a feljegyzések kezdete óta, de a mérgesmedúza másutt is szedi áldozatait.