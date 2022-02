Orosz hadművelet

Brit védelmi miniszter: Putyin figyelemelterelésként szólt az elrettentő erők készenlétbe helyezéséről

Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelemelterelésként szólt arról, hogy "különleges készültséget" rendelt el az orosz elrettentő erőknél, mert kijelentéséhez nem kapcsolható semmiféle tényleges, konkrét intézkedés - jelentette ki hétfőn Ben Wallace brit védelmi miniszter.



Putyin előző nap jelentette be, hogy a Nyugat Oroszországgal szembeni "barátságtalan lépései" miatt különleges készültségi állapotot rendelt el az elrettentő erők parancsnokságánál.



Ben Wallace a The Times és a The Sunday Times című brit lapokat gondozó kiadóvállalat rádióállomásának - Times Radio - nyilatkozva hétfőn azt mondta: Putyin kijelentése nagyszabású figyelemelterelési kísérlet az ukrajnai orosz hadműveletek problémáiról, és a brit hadvezetés helyzetértékelése szerint az orosz elnöknek nincs szándékában nukleáris fegyverek bevetése.



Bővebben hamarosan!