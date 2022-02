Orosz hadművelet

Szentszéki államtitkár: a Vatikán felajánlja a felek közti tárgyalás elősegítését

2022.02.28

A Szentszék rendelkezésre áll a felek közötti párbeszéd elősegítésében - jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, aki a háború azonnali leállítását sürgette az olasz sajtónak adott interjújában hétfőn.



A vatikáni miniszterelnökként ismert Pietro Parolin kifejtette: el kell kerülni a helyzet "fokozódását, meg kell állítani a háborút, és tárgyalni kell".



Nyomasztónak nevezte "új hidegháború esetleges visszatérését két szembenálló blokkal". Ez - tette hozzá - teljesen ellentétes a Ferenc pápa hirdette testvériség kultúrájával, amely az egyetlen járható út igazságos, szolidáris és békés világ megépítéséhez.



A bíboros a Corriere della Sera, a La Repubblica és más olasz lapoknak adott közös interjúban azon meggyőződésének adott hangot, hogy "mindig és még most is adott a tér a tárgyaláshoz. Soha nem késő".



Hangoztatta, hogy a Szentszék, amely az utóbbi években "folyamatosan, diszkréten és nagy figyelemmel kísérte az Ukrajnában zajló történéseket, és felajánlotta, hogy rendelkezésre áll az Oroszországgal folytatott párbeszéd elősegítésében, mindig készen áll arra, hogy a feleket segítse, hogy ismét erre az útra térjenek vissza".



"Mindenekelőtt azonnal le kell állítani a katonai támadást, drámai következményeinek mindannyian szemtanúi vagyunk" - jelentette ki a szentszéki államtitkár.



Parolin bíboros kifejtette, hogy a harcok leállítását és a tárgyalóasztalhoz történő visszatérést sürgette Ferenc pápa is, amikor február 25-én ellátogatott Oroszország Vatikánhoz közeli szentszéki nagykövetségére.



Pietro Parolin "bátorító jelzésnek" nevezte az ortodox egyház vezetői felhívásait. Úgy fogalmazott: az egyházi vezetők bizonyítják, hogy készek "félretenni a kölcsönös sebek emlékét, és közösen dolgozni a békén". Hozzátette, hogy az ortodox egyházak "döntő szerepet" tölthetnek be.



A szentszéki államtitkárságot 2013 óta vezető, 67 éves bíboros úgy vélte, egy esetleges európai méretű háború vagy új hidegháború "hatalmas arányú katasztrófa lenne, sajnos, teljesen nem lehet kizárni ezt az eshetőséget".



XII. Piusz pápa 1939. augusztus 24-én mondott szavait idézte, melyben az akkori egyházfő a második világháború előtt tárgyalásra szólított fel.