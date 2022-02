Orosz hadművelet

Menekíteni kell az ukrán SOS Gyermekfalvakban élő gyerekeket

Az SOS Gyermekfalvak megkezdte az ukrajnai intézményeikben lévő gyermekek evakuálását a megtámadott településekről - közölte a szervezet magyarországi alapítványa hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, 177 "SOS-es gyermek" és nevelőszüleik érintettek, de ennél jóval több gyermek él a bombázott területeken állami gondoskodásban. Az első családok már úton vannak Lengyelországba - tették hozzá.



Kifejtették: Ukrajnában 64 ezer gyermek él nevelőszülőknél, az SOS előrejelzései szerint egy totális katonai támadás legalább 16 ezret veszélyeztetne közülük. Az országban jelenleg körülbelül 98 ezer gyermek él különböző típusú állami, bentlakásos intézményben - jelezték.



A közlemény szerint az SOS 2003 óta van jelen a háborús helyzetbe került országban Kijev és Luhanszk régióban, 177, szülők nélkül élő gyermekről gondoskodik nevelőszülői családokban. További mintegy 2000 hátrányos helyzetű gyermeknek és családjának nyújtanak különböző támogató szolgáltatásokat. Csütörtökön Sztanicja Luhanszka városát és a kijevi régióban található Brovari városát is súlyos támadás érte, az SOS azonnal reagált: az itt tartózkodó SOS-es családokat és segítő munkatársakat óvóhelyre menekítették.



A lengyel SOS Gyermekfalvak segítségével megkezdődött a családok kimenekítése az országból: 40 gyermek vasárnap hagyta el az országot, további 21 gyermeket hétfőn helyeznek biztonságba - tájékoztattak.



Közölték azt is, hogy a kelet-ukrajnai Luhanszk régióban fekvő Popaszna város, ahol az SOS-es családok szintén jelen vannak, jelenleg ostrom alatt áll. A jelentések szerint a lakosok biztonságban vannak és sértetlenek, azonban a városba nem lehet bejuttatni semmilyen adományt. Az ostromot megelőzően 15 családnak sikerült elhagynia a várost.



Az SOS munkatársai Kijev egyes területein szinte folyamatosan bombabunkerekben tartózkodik, 21 SOS-es gyermek is a fővárosban rekedt.



A közlemény szerint az SOS Gyermekfalvak az első és eddig az egyetlen olyan szervezet, amely közvetlen támogatást és felügyeletet biztosít a nevelőszülői családoknak annak érdekében, hogy a veszélyeztetett gyermekek és nevelőszülők az ország biztonságosabb régióiba települhessenek át.