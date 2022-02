Orosz hadművelet

Kárpátaljai magyar katona esett el a harcokban: megszólalt Sándor családja

Az ukrán haditengerészet katonája volt az a kárpátaljai magyar, aki az első magyar nemzetiségű áldozata volt az orosz-ukrán háborúnak. A 29 éves Kis Sándor az Ukrajna déli részén fekvő Ochakovnál zajló harcokban halt meg.



"Kárpátalján született, de Odesszában élt a családjával az elmúlt években. Még 19 évesen, 2012-ben csatlakozott az ukrán haditengerészethez önkéntesként, és már a Krím 2014-es orosz megszállásakor is egy aknaszedő hadihajón teljesített szolgálatot. Amikor az oroszok azt mondták, hogy adják meg magukat, a társaival elénekelte Ukrajna nemzeti himnuszát. Igazi hős volt, dicsőség, hogy ő az unokaöcsém. Ezúttal is próbáltak ellenállni az oroszoknak, de egy rakétával kilőtték a hajóját. A társaival együtt 21-en vesztek oda" - mesélte Kis Sándor közvetlen hozzátartozója a Blikknek.



A lap beszámolója szerint Kis Sándornak két fia volt, akik példaképként tekintettek az apjukra. A katona felesége nem tudja elhinni, hogy a férje többé nem megy haza.



"Szörnyű, de a családban már nem ő az első, aki a háborúban halt meg. 2015-ben Sándor édesapja Donyeckbe ment harcolni, azóta pedig semmi hír nem érkezett felőle. Sándor gyakran beszélt róla, és nagyon büszke volt rá. Próbálta felkutatni, a Facebookon is keresgélt, minden eszközt igyekezett bevetni, de sehogy nem talált róla információt" - fogalmazott a családtag.



Kis Sándor az utolsó ukrán hajó fedélzetén szolgált, amikor az oroszok a Krím-félszigetet támadták. A hajó nem adta meg magát a megszállóknak, akik rakétával kilőtték azt. A háború másik magyar nemzetiségű áldozata Bilak Vaszil, aki 22 éves volt.