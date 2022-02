Kína szerint a világot fenyegető valódi veszély az USA

Kínai diplomaták közzétettek egy listát az elmúlt évtizedek amerikai katonai kalandjairól, azzal érvelve, hogy Washington a "valódi fenyegetés" a világra nézve, mivel az EU, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, a NATO és az ENSZ vezetője mind Moszkvát vádolta meg az Ukrajna elleni "indokolatlan" támadással.



Az oroszországi kínai nagykövetség szombaton újra közzétette azt a képet, amelyet eredetileg Lijian Zhao, a kínai külügyminisztérium szóvivője osztott meg a hét elején, és amely az Egyesült Államok "demokrácia-világkörútját" mutatja be. A kép számos olyan esetet felsorolva, amikor az Egyesült Államok a második világháború vége óta más országokat bombázott vagy szállt meg, megjegyezte, hogy ezek a nemzetek "a Föld népességének nagyjából egyharmadát" képviselik.



"Soha ne felejtsük el, ki az igazi fenyegetés a világra nézve" - írta Zhao a képhez.



A nagykövetség ugyanezt a feliratot tette hozzá a posztjához, de oroszul.

A követség a továbbiakban rámutatott, hogy az 1945 és 2001 közötti háborúk 81%-át az USA indította, és azzal vádolta Washingtont, hogy "olajat öntött" az ukrajnai konfliktusra.

Among the 248 armed conflicts that occurred in 153 regions across the world from 1945 to 2001, 201 were initiated by the #US , accounting for 81% of the total number. pic.twitter.com/Kjn81VIVXP

Szombaton Zhao újabb támadást intézett Washington ellen egy olyan képpel, amelyen Washington "bombatámadásokat, szabotázst, rendszerváltási kísérleteket" sorolt fel. A diplomata a posztot a #NeverForget hashtaggel kísérte.

A key question here is what role the #US, the culprit of current tensions surrounding #Ukraine, has played. If someone keeps pouring oil on the flame while accusing others of not doing their best to put out the fire, such kind of behavior is clearly irresponsible & immoral. pic.twitter.com/m7BOmzUgO9