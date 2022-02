Háború

Zelenszkij nem hisz az ukrán és az orosz küldöttség tárgyalásának sikerében

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette vasárnap, hogy nem igazán hisz az ukrán és az orosz küldöttségek fehérorosz határnál tartandó tárgyalásának sikerében, de legalább megpróbálják, így később senki sem mondhatja, hogy a kijevi vezetés nem akarta megállítani a háborút.



"Őszinte leszek, mint mindig: nem igazán hiszek ennek a találkozónak az eredményességében, de hadd próbálkozzanak. Később így Ukrajna egyetlen állampolgárának sem lesz kétsége afelől, hogy én elnökként nem próbáltam megállítani a háborút, amikor volt rá esély, még ha csekély is" - fogalmazott Zelenszkij az egyik vasárnapi videóüzenetében.



Az ukrán elnök kiemelte: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt kérte tőle, hogy az ukrán és az orosz delegáció "minden előfeltétel nélkül" találkozzon a Pripjaty folyónál, a fehérorosz-ukrán határon. A videóüzenetben Zelenszkij közölte: amíg "a mieink" tárgyalnak, addig ő maga, az elnöki iroda vezetője, a miniszterelnök, a fegyveres erők főparancsnoka és a hadsereg Ukrajnában marad, és védi az államot, mert a cél Ukrajna területi integritásának megőrzése.



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter online sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a tárgyalásokon az ukrán küldöttség nem fog belemenni Ukrajna kapitulációjába. Leszögezte azt is, hogy más hírekkel ellentétben, a találkozó egy határátkelőhelyen lesz, a fehérorosz-ukrán határon. Kuleba közölte, hogy az ukrán fél nem egyezett bele abba, hogy Homelben(orosz néven: Gomelben) találkozzanak, mert "az a város Oroszország egyik katonai bázisa".



A miniszter szerint "jelenleg nagy a veszélye annak, hogy Fehéroroszország is bekapcsolódik az Ukrajna elleni invázióba" Oroszország oldalán. Ezért egyezett meg Zelenszkij Lukasenkával a találkozóról - tette hozzá.