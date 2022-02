Háború

Morawiecki attól tart, hogy Oroszország következő célpontja az Európai Unió keleti országai lesznek

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az európai védelmi kiadások megduplázásért emelt szót az Ouest-France francia regionális lap internetes oldalán szombat este megjelent interjúban, miután meglátása szerint az Ukrajna ellen indított orosz támadás következő célpontja a balti államok, Lengyelország, Finnország vagy az Európai Unió más keleti államai lehetnek.



"Látni kell, hogy Vlagyimir Putyin (orosz elnök) tovább akarja fejleszteni agresszív politikáját, az inváziót. Georgiában kezdte, most Ukrajna van soron, a következő célpont a balti államok, Lengyelország, Finnország vagy az (Európai Unió) keleti oldalának más országai lehetnek" - hangsúlyozta a lapnak a lengyel miniszterelnök. "Egyértelműen az orosz birodalmat akarja helyreállítani és ez mindannyiunknak aggodalomra kell, hogy okot adjon, hiszen látjuk, hogy mit tesz egész Európában" - tette hozzá.



Mateusz Morawiecki ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy a jelenlegi konfliktus harmadik világháborúhoz vezet.



"A Nyugat anyagi előnye jól látható, azon pénz ellenére is, amelyet Putyin a gáznak és az olajnak köszönhetően begyűjtött. Megerősítette a hadseregét, de a mi válaszunk még erősebb lehet. A NATO a világon valaha létezett legerősebb katonai szövetség, meg kell növelni jelentősen a védelmi kiadásokat, és szolidárisnak kell maradnunk" - fogalmazott.



A lengyel miniszterelnök úgy látja, hogy "a nemzetközi rend és béke időszaka véget ér. Ezt tudatosítanunk kell". Véleménye szerint az orosz hadművelet "teszt a Nyugat számára", és "meghatározza majd a jövőnket, nem évekre, hanem évtizedekre".



Mateusz Morawiecki "példa nélküli és elsöprő szankciókat" szorgalmaz Oroszországgal szemben, valamint tárgyalásokat az orosz gáztól történő függetlenedésről. "Az orosz gáz és olaj felvásárlásával jelenleg mi finanszírozzuk Oroszország agressziós politikáját" - hívta fel a figyelmet.



A lengyel miniszterelnök azt is jelezte, hogy hazája kész bármennyi ukrán menekültet befogadni.



"Mindenkit, akinek szüksége van rá, befogadunk. Látjuk, hogy nő a félelem az ukrán társadalomban. Felkészültünk arra, hogy tízezrek, százezrek, milliók fognak érkezni" - mondta.