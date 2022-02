Orosz hadművelet

Törvénymódosítási csomagot fogadott el a szlovák parlament az ukrajnai helyzetre hivatkozva

Az ukrajnai helyzetre hivatkozva törvénymódosítások egész sorát tartalmazó csomagot fogadott el a szlovák parlament péntek éjszakába nyúló ülésén a kormány javaslata alapján. A módosítások egyebek mellett egy menekülthullám okán is lehetővé teszik majd a rendkívüli helyzet bevezetését, illetve az is lehetővé válik, hogy a nemzetbiztonsági hivatal (NBÚ) blokkolja az általuk dezinformációt terjesztőnek minősített internetes oldalakat.



A törvénymódosítási csomagot péntekre összehívott rendkívüli ülésén, gyorsított eljárásban, éjszakába nyúló vita után fogadta el a 150 fős pozsonyi törvényhozás, amelynek 121 jelenlévő tagja közül 82-en voksoltak a csomag elfogadása mellett, 11-en pedig ellene. A törvénymódosítási csomagot kizárólag a kormánypártok képviselőinek voksaival fogadták el.



A törvénymódosítási csomag a civil védelemről szóló törvényben, a menekültügyi törvényben és a kiber-biztonsági jogszabályban eszközöl változásokat. Komoly vitát azonban csak ez utóbbi jogszabály azon kiegészítése váltott ki, amely egyebek mellett azt is lehetővé teszi az NBÚ számára, hogy saját megfontolásból vagy más indítványozó javaslata alapján, elrendelje olyan internetes oldalak elérhetetlenné tételét, amelyeket saját hatáskörében dezinformációt terjesztőnek minősít. A törvény ezen szakasza elvben csak ideiglenesen, június végéig marad hatályban. A módosítás bírálói azt állítják, hogy a változtatás lehetőséget teremt a cenzúrára, amit tilt a szlovák alaptörvény.



A törvénymódosítási csomag további részei főként az ideiglenes menekültstátusz odaítélésének megkönnyítésére, a rendkívüli helyzet esetén megvalósítható gazdasági mobilizációra, a háborús helyzet elől menekülő személyek lakhatásának ideiglenes bebiztosítására, illetve támogatásuk lehetőségeinek kibővítésére vonatkoznak. A törvénymódosítási csomagot szombaton reggel már alá is írta Zuzana Caputová, szlovák államfő, így az azonnal hatályba is lépett.