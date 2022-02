Háború

Jelentés: Orosz rakéta csapódott egy japán teherhajóba a Fekete-tengeren

A Reuters jelentése szerint egy orosz rakéta csapódott be a hajó tatjába, aminek következtében a hajó kigyulladt.



Az ukrán védelmi minisztérium a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Namura Queen nevű, panamai bejegyzésű teherhajót pénteken bombázták a Fekete-tengeren.



A hajó egy, a nyugat-japániai Ehime prefektúrában lévő Imabari városban működő hajózási társaság tulajdonában van.



A társaság egyik tisztviselője szerint a 20 fős legénység mindegyike filippínó, és egy ember a vállán sebesült meg. A többi 19 embernek állítólag nem esett baja.



A Reuters egy ukrán hajózási társaságot idézett, amely szerint a hajó gabonát akart rakodni a dél-ukrajnai Odessza kikötőjébe.



A japán földügyi, infrastrukturális, közlekedési és idegenforgalmi minisztérium ellenőrzi a támadás részleteit.



A japán hajótulajdonos szerint a céget japán idő szerint péntek este értesítette a hajót kezelő cég a rakétatámadásnak nevezett támadásról.



Azt mondja, hogy a hajó Odesszába tartott, hogy megrakodják, de most Törökország felé vette az irányt, hogy ellenőrizze az állapotát.



A cég egyik tisztviselője szerint jó hír, hogy a legénység életben van, és a cég azt szeretné, ha minél hamarabb biztonságos helyre költöznének. A tisztviselő hozzátette, hogy a vállalat reméli, hogy a helyzet javulni fog, mivel Ukrajna és Oroszország egyaránt fontos szereplője az ellátási láncnak.